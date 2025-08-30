search
30.08.2025 13:15

Τα μανταλάκια του Κατσίγιαννη σαρώνουν πανηγύρια και… TikTok

30.08.2025 13:15
madalakia

Κάθε πανηγύρι που θέλησε να κάνει θραύση το φετινό καλοκαίρι και κάθε TikToker που ασχολείται με τα μουσικά χιτ και σέβεται τον εαυτό του, έπαιξε τουλάχιστον μία φορά την επιτυχία του Γιώργου Κατσίγιαννη «τα μανταλάκια».

@manty_koskou_official #mantalakia #μανταλακια #κατσιγιαννης #katsigiannis #fyp @GiannisKatsigiannisOfficial ♬ πρωτότυπος ήχος – Manty Koskou

Ένα δημοτικό συρτό με ξεσηκωτικό ρυθμό και στίχους από εκείνους που κολλάνε στα χείλη για μήνες, έστω κι αν ξεχνιούνται το επόμενο καλοκαίρι με κάποια νέα έμπνευση.  

@marinalazaraki Θα κρεμάσω κ γώ τη καρδιά μου από δυο μανταλάκια #marinalazaraki #mantalakia #tamantalakia #live #panigiri ♬ πρωτότυπος ήχος – Μαρίνα Λαζαράκη official

Κλαρίνο που πλημμυρίζει με χορευτές πλατείες και ένας ερμηνευτή που ξέρει να συνδέεται με το πλήθος, είτε έχει καψούρα, είτε όχι.

@mitsos_bal #katsigiannis_kai_trelenomai #katsigiannis #korakovouni #πανηγυρια @GiannisKatsigiannisOfficial ♬ πρωτότυπος ήχος – mitsos_bal

Και φυσικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να το απογειώνουν. Ιδίως στο TikTok το τραγούδι πρέπει να αναπαράχθηκε εκατοντάδες χιλιάδες φορές και μάλιστα με πολλές εκδοχές, ανάλογα την όρεξη και το εύρημα του χρήστη.

@eiriniarwni #17_Nails ♬ πρωτότυπος ήχος – Giorgos Tsalikis
@elenikousterii #κτηνοτρόφος #προβατακια #foryou ♬ πρωτότυπος ήχος – Γιάννης Κότσαλης
@tountoukanakari Χορός ομάδας @GiannisKatsigiannisOfficial #panigiri #levidi #orxomenos ♬ πρωτότυπος ήχος – tountoukanakaris
@kyraristos

♬ πρωτότυπος ήχος – Alexandros Douros

Μέχρι και ο… Γιώργος Τσαλίκης, για παράδειγμα, φόρεσε… μανταλάκια στα μαλλιά και επιδόθηκε σε μία ερμηνεία, που έκανε εντύπωση.

@greekmusicchat #fyp #music #viral_video ♬ πρωτότυπος ήχος – Giorgos Tsalikis

