Τα μανταλάκια του Κατσίγιαννη σαρώνουν πανηγύρια και… TikTok

Κάθε πανηγύρι που θέλησε να κάνει θραύση το φετινό καλοκαίρι και κάθε TikToker που ασχολείται με τα μουσικά χιτ και σέβεται τον εαυτό του, έπαιξε τουλάχιστον μία φορά την επιτυχία του Γιώργου Κατσίγιαννη «τα μανταλάκια».
Ένα δημοτικό συρτό με ξεσηκωτικό ρυθμό και στίχους από εκείνους που κολλάνε στα χείλη για μήνες, έστω κι αν ξεχνιούνται το επόμενο καλοκαίρι με κάποια νέα έμπνευση.
Κλαρίνο που πλημμυρίζει με χορευτές πλατείες και ένας ερμηνευτή που ξέρει να συνδέεται με το πλήθος, είτε έχει καψούρα, είτε όχι.
Και φυσικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να το απογειώνουν. Ιδίως στο TikTok το τραγούδι πρέπει να αναπαράχθηκε εκατοντάδες χιλιάδες φορές και μάλιστα με πολλές εκδοχές, ανάλογα την όρεξη και το εύρημα του χρήστη.
Μέχρι και ο… Γιώργος Τσαλίκης, για παράδειγμα, φόρεσε… μανταλάκια στα μαλλιά και επιδόθηκε σε μία ερμηνεία, που έκανε εντύπωση.
