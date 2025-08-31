Η ανάρτηση Κασσελάκη για την επέτειο γάμου του με τον Τάιλερ ΜακΜπεθ: «Η ζωή είναι μικρή για να τη ζεις με φόβο ή ντροπή»

Με αφορμή την επέτειο ενός χρόνο από τον γάμο του με τον Τάιλερ ΜακΜπεθ, ο Στέφανος Κασσελάκης ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στα 5 χρόνια σχέσης με τον σύντροφό του, με τον οποία αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης πέρυσι στα Χανιά.

Στην ανάρτηση ο Σ. Κασσελάκης στέλνει και μήνυμα στον κόσμο να μην διστάζει και να ζει τη ζωή του χωρίς «φόβο, ντροπή για τον εαυτό σου ή με μίσος για τους άλλους».

Η ανάρτηση Κασσελάκη

Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, στα Χανιά, σταθήκαμε μπροστά στους αγαπημένους μας και διαβάσαμε τους όρκους που σφράγισαν το κοινό πενταετές μας ταξίδι — λίγους μόνο μήνες αφότου είχαμε παντρευτεί νομικά στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν η Ελλάδα αγκαλιάσει επιτέλους τον γάμο για όλους.

Ο χρόνος που πέρασε ήταν δύσκολος με πολλούς τρόπους, αλλά καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις μένοντας πιστοί στον εαυτό μας. Χωρίς να τα παρατήσουμε, όταν πολλοί το περίμεναν. Χωρίς να συμβιβαστούμε, όταν πολλοί μας το ζητούσαν.

Είμαστε περήφανοι για εμάς. Είμαστε περήφανοι για όλους τους ανθρώπους που μας στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή. Και είμαστε περήφανοι για όλους εσάς που στηρίζετε την πρόοδο απέναντι στις βολικές δυνάμεις του μίσους, του φανατισμού και του λαϊκισμού.

Δεν έχει να κάνει με το «τι κάνεις στο κρεβάτι σου». Έχει να κάνει με το ποιον αγαπάς — και με το δικαίωμα να αγαπάς ισότιμα.

Η πρόοδος σε κάθε ζήτημα αρχικά προκαλεί αμηχανία — αλλά στη συνέχεια απελευθερώνει.

Η ζωή είναι πολύ μικρή για να τη ζεις με φόβο, με ντροπή για τον εαυτό σου ή με μίσος για τους άλλους.

Σας ενθαρρύνουμε όλους να ανοίξετε την καρδιά και την ψυχή σας στον συνάνθρωπό σας. Δεν θα το μετανιώσετε — και στο τέλος θα είστε κι εσείς περήφανοι για τον εαυτό σας.

Με αγάπη,

Στέφανος & Tyler»

