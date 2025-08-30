search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 13:08
LIFESTYLE

30.08.2025 10:42

Micheal Ward: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για τις κατηγορίες βιασμού ο ηθοποιός του «Top Boy»

Ο Βρετανός ηθοποιός Μάικλ Γουόρντ (Micheal Ward), γνωστός από τη σειρά «Top Boy» και βραβευμένος με BAFTA, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, κατηγορούμενος για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση. Ο δικαστής αποφάσισε την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους.

Ο 27χρονος εμφανίστηκε την Πέμπτη 28 Αυγούστου στο Δικαστήριο του Τάμεση, κατηγορούμενος για δύο περιστατικά βιασμού και τρεις πράξεις σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος μιας γυναίκας, με τα γεγονότα να τοποθετούνται χρονικά τον Ιανουάριο του 2023.

Κατά τη διαδικασία, ο Γουόρντ περιορίστηκε στην επιβεβαίωση των προσωπικών του στοιχείων, χωρίς να δηλώσει ακόμη ενοχή ή αθωότητα. Η επόμενη δικάσιμος έχει προγραμματιστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου στο Crown Court του Σναρσμπρουκ.

Σε προηγούμενη δημόσια δήλωσή του, ο ηθοποιός είχε τονίσει πως «αρνούμαι πλήρως τις κατηγορίες. Συνεργάστηκα απόλυτα με την αστυνομία και θα συνεχίσω να το κάνω. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι η δικαστική διαδικασία θα αποδείξει την αθωότητά μου».

Ο Μάικλ Γουόρντ ξεκίνησε την καριέρα του το 2016 με το «Brotherhood» και το 2019 απέσπασε το βραβείο BAFTA Αναδυόμενου Αστέρα για το Blue Story. Έχει διακριθεί στη μίνι σειρά «Small Axe» του Στιβ ΜακΚουίν, έπαιξε στο «Empire of Light» του Σαμ Μέντες μαζί με την Ολίβια Κόλμαν και πιο πρόσφατα συμμετείχε στο «Eddington» του Άρι Άστερ δίπλα στον Χοακίν Φίνιξ.

