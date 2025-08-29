Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια ανάμνηση με τον πατέρα του μοιράστηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα, που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής (24/8).
Ο παρουσιαστής ανάρτησε την Παρασκευή μια φωτογραφία από το οικογενειακό άλμπουμ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία ο ίδιος, μωρό ακόμη, βρίσκεται μέσα σε μια τσάντα, την οποία κρατά ο πατέρας του.
Στη λεζάντα που τη συνόδευε έγραψε: «Περνάγαμε ωραία», αποτυπώνοντας έτσι, τη νοσταλγία του για τον πατέρα του.
