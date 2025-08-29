search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 22:22
LIFESTYLE

29.08.2025 19:50

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τον πατέρα του – «Περνάγαμε ωραία»

29.08.2025 19:50
credit: NDP Photo Agency

Μια ανάμνηση με τον πατέρα του μοιράστηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα, που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής (24/8).

Ο παρουσιαστής ανάρτησε την Παρασκευή μια φωτογραφία από το οικογενειακό άλμπουμ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία ο ίδιος, μωρό ακόμη, βρίσκεται μέσα σε μια τσάντα, την οποία κρατά ο πατέρας του.

Στη λεζάντα που τη συνόδευε έγραψε: «Περνάγαμε ωραία», αποτυπώνοντας έτσι, τη νοσταλγία του για τον πατέρα του.

pamela liam 998- new
LIFESTYLE

«Βόμβα» μεγατόνων από το TΜΖ: Διαφημιστικό κόλπο η σχέση Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον – Δεν υπήρξαν ποτέ ζευγάρι

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Βασιλίσσης Όλγας: Στραγγαλισμός της αυτοδιοίκησης η μεθόδευση της ΝΔ με την παρέμβαση των τριών υπουργείων

fotia_1508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στα Γρεβενά: Προσήχθη 50χρονος που φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια

hamas
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Οι Ισραηλινοί όμηροι θα διατρέχουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές της όταν ο στρατός επιτεθεί στην πόλη της Γάζας

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 31χρονη μητέρα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

axeloos new
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

tsipras zwi karteros nikitas
ΚΑΛΧΑΣ

Τα σενάρια πρόωρης κάλπης, η αδυναμία συγκατοίκησης σε υπουργείο αιχμής, η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα, το βαρίδι Καρτερός και η ιδέα Κακλαμάνη για την εξεταστική

