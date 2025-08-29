Πρίγκιπας Χάρι: Συνάντηση με τον Κάρολο στο Λονδίνο, «άκυρο» από Ουίλιαμ στο… reunion

Μετά από 20 μήνες ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να έχει συνάντηση τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο όταν θα βρίσκεται στο Λονδίνο για φιλανθρωπική εκδήλωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Mirror, ο δούκας του Σάσεξ θα ταξιδέψει στην βρετανική πρωτεύουσα στις 8 Σεπτεμβρίου για τα βραβεία WellChild Awards και θα συναντηθεί με τον βασιλιά, Κάρολο κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Βρετανία.

Πηγή που επικαλείται η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι είναι εφικτή μία συμφιλίωση μεταξύ του βασιλιά Καρόλου και του δευτερότοκου γιου του. Ωστόσο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φέρεται να έχει απορρίψει «εκ προοιμίου» την πρόσκληση του αδελφού του για συνάντηση.

«Κανείς δεν προσποιείται ότι τα ευρύτερα οικογενειακά ζητήματα έχουν επιλυθεί, αλλά πρόκειται για μια αρχή για τον Κάρολο και τον Χάρι», δήλωση η πηγή.

Επίσης εξήγησε ότι υπάρχει αποφασιστικότητα και στις δύο πλευρές για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

«Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, υπάρχει μια πραγματική αίσθηση ότι η συμφιλίωση είναι εφικτή», τόνισε η πηγή.

«Η ομάδα του πρίγκιπα Χάρι και το Παλάτι έχουν ανοίξει γραμμή επικοινωνίας και υπάρχει κάθε ελπίδα ότι πατέρας και γιος θα συναντηθούν όταν ο Δούκας επιστρέψει στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο», σημείωσε η ίδια πηγή.

Συνεργάτης του Παλατιού δήλωσε ότι υπάρχει «η αίσθηση ότι είναι η κατάλληλη στιγμή» για να αποκατασταθούν οι σχέσεις τους αφού η ομάδα επικοινωνίας του πρίγκιπα Χάρι συναντήθηκε υπό άκρα μυστικότητα με τον γραμματέα επικοινωνίας του Βρετανού μονάρχη στο Λονδίνο τον περασμένο Ιούλιο.

Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι θα είναι μία «απλή συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο» μεταξύ του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι και όχι κάποια «μεγάλη χειρονομία» ή μία συνάντηση με επικοινωνιακό χαρακτήρα. Όπως φαίνεται η ιδιωτικότητα και η αξιοπρέπεια είναι τα προαπαιτούμενα για την συνάντηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Να σημειωθεί ότι τα δημοσιεύματα στον αμερικανικό και βρετανικό Τύπο αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας Χάρι θα επισκεφθεί το Λονδίνο μόνος του αφού η Μέγκαν Μαρκλ θα μείνει στο σπίτι τους στο Μοντεσίτο με τα δύο παιδιά τους.

