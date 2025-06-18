search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 13:35
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.06.2025 09:50

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Κάποια στιγμή θα εκμεταλλευτώ την αγάπη του κόσμου και θα κατέβω στην πολιτική» (Video)

18.06.2025 09:50
tsouvelas-new

Την πολιτική απάθεια της νεότερης γενιάς σχολίασε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επισημαίνοντας ότι πολλοί νέοι δεν ασχολούνται με τα κοινά, τουλάχιστον όχι σε ουσιαστική βάση. Μπορεί δηλαδή να πάνε σε μια πορεία, δεν θα πάνε όμως το ίδιο εύκολα στην κάλπη.

«Η νέα γενιά δεν ασχολείται με τα κοινά πολύ, δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν. Πηγαίνουν μόνο στην πορεία για το virality, αλλά δεν πηγαίνουν στην κάλπη» είπε χαρακτηριστικά.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός ερωτηθείς αν σκοπεύει να κατέβει κάποια στιγμή στην πολιτική σκηνή, απάντησε με μπόλικη δόση χιούμορ ότι σαφώς και θα εκμεταλλευόταν την αγάπη του κόσμου για να γίνει ευρωβουλευτής

«Ευρωβουλευτής θέλω να κατέβω. Κάποια στιγμή θα προδώσω το κοινό μου, σε κάποια χρόνια που θα τελειώσουν τα αστεία, θα εκμεταλλευτώ την αγάπη του κόσμου και θα κατέβω στην πολιτική σκηνή για το καλό μου και την τσέπη μου. Μετά θα λέω ότι είμαι εδώ για το κοινό καλό και παλεύουμε καθημερινά από το μετερίζι τον αποφάσεων στις Βρυξέλλες και έρχονται ετεροχρονισμένα στην πατρίδα μας» είπε, αστειευόμενος.

Διαβάστε επίσης:

Άρης Μουγκοπέτρος: «Μην εμπιστεύεσαι όσα βλέπεις, το αλάτι μοιάζει πολύ με την ζάχαρη»

Χριστίνα Μπόμπα για εξωσωματική – «Έλεγα ότι δεν είναι το γραφτό μου, δεν θα είμαι καλή μάνα» (Video)

Διχασμένη η Βενετία για τον γάμο του Τζεφ Μπέζος: «Θα κλείσουμε τα κανάλια» λένε διαδηλωτές- «Ντροπή» απαντούν οι αρχές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsouvelas_ndp_1909
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η έμμεση αναφορά στη Γάζα και το «μάτι» της Δίκης που βλέπει τα πάντα

cruise-control
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι ισχύει στην πραγματικότητα το cruise control και την κατανάλωση καυσίμου

FLORIDIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Έντονο επεισόδιο Γιώργου Φλωρίδη – Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη

donald_trump_new
MEDIA

ΜΜΕ – ΗΠΑ: Ο Τραμπ ξαναθέτει θέμα ανάκλησης αδειών καναλιών που του ασκούν κριτική

adonis_georgiadis_1009_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ο υπουργός Υγείας στο Νοσοκομείο της Δράμας για τις ελλείψεις παθολόγων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

pirosfaira-tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 13:34
tsouvelas_ndp_1909
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η έμμεση αναφορά στη Γάζα και το «μάτι» της Δίκης που βλέπει τα πάντα

cruise-control
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι ισχύει στην πραγματικότητα το cruise control και την κατανάλωση καυσίμου

FLORIDIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Έντονο επεισόδιο Γιώργου Φλωρίδη – Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη

1 / 3