Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Κάποια στιγμή θα εκμεταλλευτώ την αγάπη του κόσμου και θα κατέβω στην πολιτική» (Video)

Την πολιτική απάθεια της νεότερης γενιάς σχολίασε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επισημαίνοντας ότι πολλοί νέοι δεν ασχολούνται με τα κοινά, τουλάχιστον όχι σε ουσιαστική βάση. Μπορεί δηλαδή να πάνε σε μια πορεία, δεν θα πάνε όμως το ίδιο εύκολα στην κάλπη.

«Η νέα γενιά δεν ασχολείται με τα κοινά πολύ, δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν. Πηγαίνουν μόνο στην πορεία για το virality, αλλά δεν πηγαίνουν στην κάλπη» είπε χαρακτηριστικά.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός ερωτηθείς αν σκοπεύει να κατέβει κάποια στιγμή στην πολιτική σκηνή, απάντησε με μπόλικη δόση χιούμορ ότι σαφώς και θα εκμεταλλευόταν την αγάπη του κόσμου για να γίνει ευρωβουλευτής…

«Ευρωβουλευτής θέλω να κατέβω. Κάποια στιγμή θα προδώσω το κοινό μου, σε κάποια χρόνια που θα τελειώσουν τα αστεία, θα εκμεταλλευτώ την αγάπη του κόσμου και θα κατέβω στην πολιτική σκηνή για το καλό μου και την τσέπη μου. Μετά θα λέω ότι είμαι εδώ για το κοινό καλό και παλεύουμε καθημερινά από το μετερίζι τον αποφάσεων στις Βρυξέλλες και έρχονται ετεροχρονισμένα στην πατρίδα μας» είπε, αστειευόμενος.

