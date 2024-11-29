Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απαντά στον Ηλία Φραγκούλη για τη… «θανατική ποινή»: «Να ζητήσει άμεσα βοήθεια, αγάπη και αγκαλιά»

Ο κριτικός κινηματογράφου Ηλίας Φραγκούλης «έθαψε» την ταινία που πρωταγωνιστεί ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, γράφοντας μεταξύ άλλων για τον γνωστό κωμικό ότι «μπορεί να βάλει σε ιδέες τη Δικαιοσύνη για επιστροφή της θανατικής ποινής, ώστε να μην ξαναεμφανιστεί ποτέ μπροστά από κάμερες»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απάντησε μέσα από μία ανάρτηση στα social media στην κριτική που έκανε ο Ηλίας Φραγκούλης για την ταινία «Η συμμορία της συμφοράς».

Στο κείμενό του στο freecinema.gr, ο κριτικός κινηματογράφου γράφει μεταξύ άλλων:

«Κάθε σκηνή – «νούμερο» πνίγεται από στερεότυπα περήφανης ελληνικής βλαχουρ(γ)ιάς και «pop κουλτούρας» (από τις «Οικογενειακές Ιστορίες» του Alpha μέχρι τους συνωμοσιολόγους ταξιτζήδες που έχουν άποψη ακόμη και για… ρεπτιλιανούς shapeshifters!) κι ένα (ψευτο)αυτοσαρκαστικό χιούμορ για την απόλυτη απουσία budget (η φάση με το ελικόπτερο, για παράδειγμα), η υποκριτική… τρομπάρει μέχρι πρόωρης εκσπερμάτισης (ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μπορεί να βάλει σε ιδέες τη Δικαιοσύνη για επιστροφή της θανατικής ποινής, ώστε να μην ξαναεμφανιστεί ποτέ μπροστά από κάμερες), ενώ η μοναδική έκλαμψη δημιουργικότητας έρχεται με την cameo εμφάνιση του Νίκου Κουρκούλη, και χάρη στο κωμικό ταμπεραμέντο του (οποία έκπληξη!) και χάρη στο εύρημα με τις ατάκες που κάνουν homage σε γνωστά λαϊκά τραγούδια (αν και αυτό ακυρώνεται ελαφρά στην εκτέλεσή του, από την αστοχία των παρευρισκόμενων που παριστάνουν το chorus σ’ ένα bar ξενοδοχείου)».

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απάντησε στον Ηλία Φραγκούλη λέγοντας «πως πρέπει άμεσα να ζητήσει βοήθεια αγάπη και αγκαλιά».

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του στο Facebook έγραψε: «Στην κριτική του Ηλία Φραγκούλη πως πρέπει να βάλω σε ιδέες τη Δικαιοσύνη για επιστροφή της θανατικής ποινής για να μην ξαναεμφανιστώ πότε μπροστά από κάμερες (αναφορικά με την ταινία) θέλω να του απαντήσω πως πρέπει άμεσα να ζητήσει βοήθεια, αγάπη και αγκαλιά. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

