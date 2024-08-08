search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

08.08.2024 11:09

Έπος: Ο Παύλος Γερουλάνος απαντά στον Αλέξανδρο Τσουβέλα, «πάλι τα τακάκια;» (Video)

08.08.2024 11:09
geroulanos_tsouvelas_new

Αν ο αυτοσαρκασμός είναι δείγμα υψηλής ευφυίας, τότε ο βουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, δεν πάσχει από… έλλειψη ούτε από το ένα ούτε από το άλλο.

Πριν από μερικές ημέρες, ο κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας, στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, εκδήλωσε τη συμπάθειά του για τον υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και, μάλιστα, επιχείρησε να μιμηθεί και τη χαρακτηριστική φωνή του Π. Γερουλάνου, λέγοντας ότι τον σκέφτεται σε διάφορες δουλειές, όπως σε συνεργείο αυτοκινήτων, να λέει «τα τακάκια τα έχετε διαλύσει».

Ο βουλευτής Α’ Αθήνας δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει χιούμορ και να… αυτοτρολαριστεί: ανέβασε δικό του βίντεο, όπου βρίσκεται σε συνεργείο αυτοκινήτων και σκυμμένος δίπλα σε ρόδα οχήματος λέει «πάλι τα τακάκια, κύριε Τσουβέλα;».

1 / 3