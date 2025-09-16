Νέα επιχείρηση διάσωσης τα ξημερώματα νότια της Γαύδου – 69 άτομα επέβαιναν σε λέμβο

Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 69 ατόμων ολοκληρώθηκε στη 01.00 μετά τα μεσάνυχτα νότια της Γαύδου, υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος.

Οι αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από το ιταλικό σκάφος της δύναμης της φροντεξ και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της χώρας Σφακίων με τον καιρό 3 μποφόρ βοριά.

Συνεχής η ροή μεταναστών στην Κρήτη – Βάρκα αποβίβασε μετανάστες σε Τρυπητή και Κόρφο

Δεν έχουν τέλος οι αφίξεις μεταναστών στη Γαύδο. Τα ξημερώματα μια βάρκα με 100 μετανάστες έφτασε στην παραλία Τρυπητή, ενώ λίγο αργότερα πιθανότατα η ίδια βάρκα προσέγγισε την παραλία Κόρφος όπου κατέβηκαν επίσης άτομα. Ανάμεσα σε αυτούς σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων υπάρχουν 80 ανδρες, 11 γυναικες και 9 παιδιά, κατά δήλωση τους όλοι από το Σουδάν.

Πέντε άτομα από αυτούς που βγήκαν στον Κόρφο έχασαν το μονοπάτι και αυτήν την ώρα οι αρχές του νησιού προσπαθούν να τους εντοπίσουν.

Δύο λιμενικοί, δύο πυροσβέστες και ένας αστυνομικός στη Γαύδο βρίσκονται στα όρια τους καθώς από την Παρασκευή οι μεταναστευτικές ροές είναι ασταμάτητες.

Οι 56 πρωινοί μετανάστες έχουν φτάσει ήδη στο λιμάνι της Γαύδου Καραβέ, ενώ και οι υπόλοιποι αναμένεται να μεταφερθούν εκεί τις επόμενες ώρες.

Οι συγκεκριμένοι μετανάστες δεν θα μεταφερθούν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων, όπου παρατηρείται συμφόρηση, μετά τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές των προγούμενων 24ώρων.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας της Αγυιάς βρίσκονται σήμερα 1.139 μετανάστες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά εντάσεις, οι οποίες οδήγησαν στην αποχώρηση των υγειονομικών και των ανθρώπων του Ερυθρού Σταυρού που τους έλεγχαν και τους σίτιζαν, καθώς θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά τους.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η σίτιση χθες το βράδυ έγινε με τη συνδρομή ανδρών του ΤΑΕ, της Άμεσης Δράσης και του Λιμενικού και διήρκεσε 6 ώρες.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, από σήμερα θα αρχίσει η διαδικασία της σταδιακής αποσυμφόρησης του χώρου στην Αγυιά Χανίων και για το λόγο αυτό βρίσκονται ήδη στην περιοχή δύο περιπολικά του Λιμενικού για να μεταφέρουν τους πρώτους από τους μετανάστες σε κλειστές δομές στην ηπειρωτική χώρα.

Στο μεταξύ το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΑΚ που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο με τους μετανάστες σε επιστολή τους τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλου χώρου φιλοξενίας με αφορμή την έκρηξη των μεταναστευτικών ροών:

