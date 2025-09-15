search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

15.09.2025

Τέμπη: Αυτό είναι το κατηγορητήριο για τους 36 κατηγορούμενους – Τι περιλαμβάνει η 966 σελίδων εισαγγελική πρόταση

15.09.2025 23:20
Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων παραπέμπονται να δικαστούν 36 μη πολιτικά πρόσωπα για την τραγωδία στα Τέμπη, μετά την πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας Λάμπρου Τσόγκα.

Η πρόταση που αριθμεί 996 σελίδες εστάλη στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας.

Στην πρόταση, ο εισαγγελικός λειτουργός επισημαίνει τις χρόνιες σημαντικές παραλείψεις των αρμόδιων των φορέων που ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου – δηλαδή στελεχών του ΟΣΕ, της ΡΑΣ, και της ΕΡΓΟΣΕ, αλλά και διευθυντικών στελεχών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ποινικές ευθύνες καταλογίζει και σε ανώτερα στελέχη της Hellenic Train, όπως και στην υπάλληλο του ΟΣΕ που συμμετείχε στην επιτροπή η οποία ενέκρινε την πρόσληψη του σταθμάρχη, παρότι δεν πληρούσε την προϋπόθεση για το όριο ηλικίας των 48 ετών που όριζε η προκήρυξη.

Στην πρόταση, περιλαμβάνονται οι κατηγορίες της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, της βαριάς σωματικής βλάβης μεγάλου αριθμού ανθρώπων και τη σημαντικής βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Ακόμα, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, όπως και της παράβασης καθήκοντος τελεσθείσας και από κοινού.

Κατηγορούμενοι είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΣΕ Σπύρος Πατέρας και όλα τα ανώτατα στελέχη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δεν μερίμνησαν να εισηγηθούν Νέο Εθνικό Κανόνα, ως άμεσο μέτρο πρόληψης, ενώ, με δεδομένο ότι δεν αποκαταστάθηκε η τηλεδιοίκηση της Λάρισας, η οποία είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς από το 2019, δεν επιβλήθηκε ποτέ η μείωση της ταχύτητας των τρένων, η οποία θα συνέτεινε αποφασιστικά στην αποφυγή σύγκρουσης αμαξοστοιχιών, όπως συνέβη τελικώς με τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Όσον αφορά στην τότε πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων Ιωάννα Τσιαπαρίκου ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας, επισημαίνει πως ενώ γνώριζε πως λειτουργούσε με ελλείψεις το σύστημα επικοινωνίας GSM-R, το οποίο ήταν ήδη εγκατεστημένο από το 2018, παρέλειψε την έγκαιρη πιστοποίησή του.

Σε σχέση με την ΕΡΓΟΣΕ, στην πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας υπογραμμίζεται πως η συμπεριφορά των κατηγορουμένων τελεί σε άμεσο αιτιώδη σύνδεσμο με το αποτέλεσμα που επήλθε (σύγκρουση των τρένων), καθώς εάν μεριμνούσαν και δεν παρέλειπαν την ανάταξη των ουσιωδών συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας με την εκτέλεση της σύμβασης 717, ενδεχομένως θα είχε αποφευχθεί το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Όσον αφορά στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο εισαγγελικός λειτουργός τονίζει πως μπορεί, έπειτα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και του ΟΣΕ, να εγκρίνει και να εφαρμόζει χωρίς καθυστέρηση Νέο Εθνικό Κανόνα. Όμως, κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ, παρόλο που θα απέτρεπε, ενδεχομένως, το πολύνεκρο δυστύχημα, καθώς θα τηρούνταν οι ορισμένοι θεσπισμένοι κανόνες ασφαλείας.

Με την πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας την οποία απέστειλε στην πρόεδρο των Εφετών η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών μπαίνει στην τελική ευθεία, και αφορά βεβαίως μη πολιτικά πρόσωπα, καθώς οποιαδήποτε ποινική διαδικασία κατά πολιτικών προσώπων «περνά» από τη Βουλή.

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIFESTYLE

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

