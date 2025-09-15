search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 17:24
15.09.2025 16:40

Γιάννης Μάλαμας: «Η δράση φέρνει αντίδραση» είπε η μητέρα του – Ελεύθερος ως τη δίκη ο γιος του μουσικού (photos)

15.09.2025 16:40
«Σίγουρα για να αντιδράσει, δέχτηκε δράση την οποία δεν άντεχε», τόνισε η μητέρα του μουσικού Γιάννη Μάλαμα, γιου του τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα, μιλώντας σε δημοσιογράφους,  για το περιστατικό με τον οδηγό ταξί και τους αστυνομικούς.

Λίγο πριν τις 14:00, ο 20χρονος έφτασε στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων, έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του. Μετά την απολογία του, ο 20χρονος έμεινε ελεύθερος και θα παραμείνει έτσι ως τη δίκη η οποία πήρε αναβολή για τις 18 Σεπτεμβρίου

«Δεν ήμουν εκεί, όπως και κάθε μάνα δεν ήταν στις εξόδους του γιου της. Ξέρω όμως ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ευγενικό παιδί. Δεν είχε ποτέ κανείς πρόβλημα μαζί του και σίγουρα για να αντιδράσει, δέχτηκε δράση την οποία δεν άντεχε, δεν ξέρω, υποθέτω. Θέλω να το τονίσω, όταν ξέρω περισσότερα θα σας πω. Είναι 24 χρόνων, δεν μου είπε κάτι όταν το συνάντησα. Εγώ δεν θα μιλήσω γιατί είμαι η μαμά του. Ας μιλήσουν αυτοί που τον ξέρουν», ανέφερε στους δημοσιογράφους η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα, Γλυκερία Σταθοπούλου.

Το περιστατικό

Για βία κατά αστυνομικών, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες συνελήφθη, τα ξημερώματα της Κυριακής, ο Γιάννης Μάλαμας, γιος του γνωστού τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα, στο Μοναστηράκι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός μαζί με ακόμη ένα άτομο είχαν επεισόδιο με οδηγό ταξί, τον οποίο εξύβριζαν και χτυπούσαν τις πόρτες του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όπου ο μουσικός φέρεται να αντέδρασε έντονα, βρίζοντας τους αστυνομικούς«Θα δεις τι θα πάθεις όταν δεν έχεις υπηρεσία», φέρεται να είπε σε έναν από αυτούς.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, αντιστάθηκε και, την ώρα που επιχειρούσαν να τον βάλουν στο περιπολικό, χτύπησε με το κεφάλι του τον αστυνομικό της ΟΠΚΕ, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο κεφάλι. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Α.Τ. Ακροπόλεως, όπου συνεχίζοντας να βρίζει και να απειλεί, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για τα προαναφερθέντα αδικήματα.

