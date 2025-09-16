«Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο το Σαββατοκύριακο (20-21/9) – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Σεπτεμβρίο στο κέντρο της Αθήνας, λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων με την επωνυμία «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».

Συγκεκριμένα, από το Σάββατο 20/9 στις 20:00 έως την Κυριακή 21-9-2025 και ώρα 23:00, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους παρακάτω οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας:

Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρ. Σερβίας, καθ΄όλο το μήκος της.

Περικλέους, καθ΄όλο το μήκος της.

Αθηναΐδος, καθ΄όλο το μήκος της.

Αγ. Ειρήνης, καθ΄όλο το μήκος της.

Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

