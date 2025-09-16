«Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο το Σαββατοκύριακο (20-21/9) – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Σεπτεμβρίο στο κέντρο της Αθήνας, λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων με την επωνυμία «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».
Συγκεκριμένα, από το Σάββατο 20/9 στις 20:00 έως την Κυριακή 21-9-2025 και ώρα 23:00, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους παρακάτω οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας:
Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.
