Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ακαδημία Πλάτωνος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Ακαδημία Πλάτωνος λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Τρίτης.
Η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα στο διαμέρισμα και συγκεκριμένα από το υπνοδωμάτιο.
Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες, ενώ ο ηλικιωμένος ένοικος απομακρύνθηκε με ασφάλεια από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, που κλήθηκαν από γείτονες.
Ο ένοικος αντιμετώπιζει προβλήματα όρασης, ενώ η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησει από τσιγάρο που κρατούσε στα χέρια του, με το στρώμα να αρπάζει φωτιά.
Οι φλόγες επεκτάθηκαν και στα διπλανά δωμάτια, ωστόσο η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τον ένοικο να είναι καλά στην υγεία του.
Διαβάστε επίσης
Eurostat: Η Ελλάδα στην τρίτη θέση της ΕΕ για σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση – Νέοι και γυναίκες είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες
Μαρία Καρυστιανού για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή»
Τέμπη: Αυτό είναι το κατηγορητήριο για τους 36 κατηγορούμενους – Τι περιλαμβάνει η 966 σελίδων εισαγγελική πρόταση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.