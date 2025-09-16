Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι της Αγίας Ευφημίας, της Αγίας Λουντμίλας και της Αγίας Μελιτινής μάρτυρος.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
☀ Ανατολή ήλιου: 07:07 – Δύση ήλιου: 19:31
🌘 Σελήνη 24.2 ημερών
