Σκάνδαλο στην Ελβετία με καρδιοχειρουργό: Έβαζε ελαττωματικό εμφύτευμα, δικής του εταιρείας, σε ασθενείς – Έρευνα για 70 θανάτους

Για τον θάνατο περισσότερων από 70 ασθενών φέρεται να ευθύνεται ένας διευθυντής καρδιολογικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης στην Ελβετία.



Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του swissinfo, έρευνα αποκάλυψε ότι σημειώθηκαν σοβαρές παραβάσεις δεοντολογίας και αιφνίδιοι θάνατοι στο τμήμα καρδιοχειρουργικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ζυρίχης (USZ) από το 2016 έως το 2020. Το ίδιο το νοσοκομείο επιβεβαίωσε τα σφάλματα αυτά με επίσημη ανακοίνωση.



Η έρευνα επισημαίνει την υπερβολικά υψηλή θνησιμότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις περίπου 4.500 χειρουργικές επεμβάσεις, σημειώθηκαν 68 έως 74 περισσότεροι θάνατοι από ό,τι θα αναμενόταν στατιστικά.



Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής της Ζυρίχης ήταν ο Ιταλός καθηγητής, Francesco Maisano. Στο επίκεντρο του σκανδάλου βρίσκεται το λεγόμενο «Cardioband», ένα εμφύτευμα επιδιόρθωσης καρδιακής βαλβίδας, το οποίο κατασκευάστηκε από μια εταιρεία, στην οποία ο Ιταλός καθηγητής διατηρούσε μερίδιο και φέρεται να χρησιμοποιήθηκε σε 13 περιπτώσεις ακατάλληλα.

Η χρήση του συγκεκριμένου εμφυτεύματος ενδέχεται να συνδέεται με τον υπερβολικό αριθμό θανάτων που επισημαίνεται στην έκθεση. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης (USZ) έχει αναφέρει αυτά τα περιστατικά – ιδίως τους θανάτους και την ακατάλληλη χρήση της συσκευής «Cardioband» στην Εισαγγελία. Οι ερευνητές θα εξετάσουν εάν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.



Εξετάστηκαν, επίσης, λεπτομερώς περισσότεροι από 300 θάνατοι κατά τη διάρκεια της θητείας του Francesco Maisano. Σύμφωνα με την ανάλυση, προέκυψαν 75 προβληματικές χειρουργικές επεμβάσεις, 64 «αρκετά απροσδόκητοι» θάνατοι και 11 «απροσδόκητοι» θάνατοι.



Όπως υπογραμμίζεται στην έρευνα, οι αιτίες των παραβάσεων οφείλονται σε μια συνολική διαχειριστική αποτυχία. Ο τότε διευθυντής του νοσοκομείου, Francesco Maisano, ο οποίος διορίστηκε το 2014 χωρίς επαρκή εξέταση των προσόντων του και των συμφερόντων. Επιπλέον, η τότε διοίκηση του νοσοκομείου αμέλησε το καθήκον εποπτείας της και αναγνώρισε τα ανησυχητικά σημάδια πολύ αργά.



Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Η τωρινή διευθύντρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ζυρίχης (USZ), Μόνικα Γιάνικε, εξέφρασε σε συνέντευξή της την ευγνωμοσύνη της στον άνθρωπο, που έδωσε πρώτος την πληροφορία για το σκάνδαλο και πρωτοστάτησε στις έρευνες για τις παραβάσεις στην καρδιοχειρουργική κλινική.



Πρόκειται για έναν πρώην καρδιοχειρουργό, ο οποίος εργαζόταν στην ίδια κλινική με τον Maisano και είχε καταγγείλει δημόσια τις παρατυπίες και αργότερα έθεσε το ζήτημα αρκετές φορές, τόνισε η διευθύντρια του νοσοκομείου σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στην εφημερίδα SonntagsZeitung.



Η Jänicke, η οποία ανέλαβε τη θέση της διευθύντριας του νοσοκομείου το 2023, αρνήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι ο πληροφοριοδότης έχασε τη δουλειά του σε αυτή την υπόθεση. Το ζήτημα της αποζημίωσης θα συμπεριληφθεί σίγουρα στην ανάλυση της έκθεσης υπογράμμισε.



«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για αποζημίωση των θυμάτων και των οικογενειών τους, αλλά θα μπορούσε να γίνει θέμα συζήτησης», πρόσθεσε.

Συγγνώμη ζήτησε το νοσοκομείο – Παραιτήθηκαν μέλη του ΔΣ

Τα ευρήματα της έρευνας είχαν ως αποτέλεσμα τρία μακροχρόνια μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου να υποβάλλουν την παραίτησή τους. Το USZ ζήτησε επίσημα συγγνώμη από τους πληγέντες και τους συγγενείς τους για τα δεινά που υπέστησαν και δημιούργησε ένα ειδικό κέντρο παροχής συμβουλών.



«Τα ευρήματα μας έχουν επηρεάσει βαθιά. Η αποτυχία της ηγεσίας σε διάφορα επίπεδα είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο André Zemp, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ζυρίχης, σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου.



Πλέον η κλινική καρδιοχειρουργικής έχει ανακτήσει την καλή φήμη και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας της υπό τη νέα διοίκηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, το ποσοστό θνησιμότητας έχει επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Με αυστηρότερους κανόνες συμμόρφωσης, ένα μητρώο συμφερόντων και ένα προγραμματισμένο σύστημα αναφοράς παραπόνων, η διοίκηση του νοσοκομείου επιθυμεί να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.



Ο Maisano απολύθηκε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης το 2020 και είναι πλέον επικεφαλής ιατρός στο Νοσοκομείο San Raffaele στο Μιλάνο.

