ΤΡΙΤΗ 16.09.2025
16.09.2025 09:03

Κάρυστος: Γρονθοκόπησε τη γυναίκα του και την τραυμάτισε με δύο μαχαίρια

16.09.2025 09:03
PERIPOLIKO109_SEP

Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στην Κάρυστο όπου ένας άνδρας φέρεται να γρονθοκόπησε τη σύζυγό του και της προκάλεσε τραύματα στο πρόσωπο με μαχαίρια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το άγριο επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε οικισμό στην περιοχή της Καρύστου. Η 49χρονη γυναίκα πήρε τηλέφωνο το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από τον σύζυγό της.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι του ζευγαριού, είδαν την γυναίκα μέσα στα αίματα.

Το θύμα τους είπε, ότι μετά από διαπληκτισμό που είχε με τον 60χρονο σύζυγό της, αυτός την χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, την τράβηξε με δύναμη και τις έσκισε την μπλούζα, και στο αποκορύφωμα που καυγά, με δύο μαχαίρια που πήρε από την κουζίνα την τραυμάτισε στο πρόσωπο, προκαλώντας της εκδορές.

Η 49χρονη μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου και τις προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αρνήθηκε να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας, ενώ δέχτηκε να εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο η εφαρμογή panic button. Ο σύζυγός της, μετά το επεισόδιο επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε ενώ αναζητείται πλέον στα όρια του αυτοφώρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη και περί όπλων.

