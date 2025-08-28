Συνελήφθη στη Νίκαια ένας 43χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης αξιοποίησαν καταγγελία που έφτασε στην υπηρεσία και εντόπισαν τον κατηγορούμενο το πρωί της 18ης Αυγούστου. Ο άνδρας εργαζόταν σε εταιρεία στην Παλλήνη και, όπως προέκυψε, είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα στις γυναικείες τουαλέτες με σκοπό την παράνομη βιντεοσκόπηση.

Η αστυνομία προχώρησε σε έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι και κάρτες μνήμης. Στις συσκευές αυτές εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας, αλλά και βίντεο που είχε καταγραφεί με την κρυφή κάμερα στους χώρους της εταιρείας.

Ο 43χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του στον αρμόδιο εισαγγελέα.

