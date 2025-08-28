Φωτιά σε δασική έκταση στην Τροιζηνία – Καίει κοντά σε σπίτια, επιχειρούν έξι εναέρια

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο της Τροιζηνίας.

Στην περιοχή έχουν ήδη κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα.

Επίσης επιχειρούν έξι εναέρια και συγκεκριμένα δύο αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή #Διαβολογέφυρο_Τροιζηνίας. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της #9ης_ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Στην περιοχή έχει σημάνει συναγερμός καθώς οι φλόγες είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

