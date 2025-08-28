Φωτιά σε δασική έκταση στην Τροιζηνία – Καίει κοντά σε σπίτια, επιχειρούν έξι εναέρια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο της Τροιζηνίας.
Στην περιοχή έχουν ήδη κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα.
Επίσης επιχειρούν έξι εναέρια και συγκεκριμένα δύο αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Στην περιοχή έχει σημάνει συναγερμός καθώς οι φλόγες είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
Διαβάστε επίσης:
Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε τα ανήλικα αδέρφια της μόνα στο σπίτι
Πήλιο: Άγριο επεισόδιο σε παραλία με δύο γυμνιστές και οικογενειάρχη – Συνελήφθησαν και οι τρεις
Τροχαίο δυστύχημα στην Καστοριά: Ο 16χρονος οδηγούσε το ΙΧ που διαλύθηκε από τη σύγκρουση – Νεκρή και μια 16χρονη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.