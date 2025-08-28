search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 15:05
ΕΛΛΑΔΑ

28.08.2025 14:32

Φωτιά σε δασική έκταση στην Τροιζηνία – Καίει κοντά σε σπίτια, επιχειρούν έξι εναέρια

28.08.2025 14:32
Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο της Τροιζηνίας. 

Στην περιοχή έχουν ήδη κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα.

Επίσης επιχειρούν έξι εναέρια και συγκεκριμένα δύο αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην περιοχή έχει σημάνει συναγερμός καθώς οι φλόγες είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

