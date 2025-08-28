Τροχαίο δυστύχημα στην Καστοριά: Ο 16χρονος οδηγούσε το ΙΧ που διαλύθηκε από τη σύγκρουση – Νεκρή και μια 16χρονη

Δύο ανήλικα παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, έχασαν τα ξημερώματα τη ζωή τους σε δυστύχημα στον επαρχιακό δρόμο Καστοριάς- Αμυνταίου, στην περιοχή της Κορρησού.

Το αυτοκίνητο που επέβαιναν και σύμφωνα με την αστυνομία οδηγούσε το 16χρονο αγόρι βρέθηκε διαλυμένο δίπλα σε ένα δένδρο, προφανώς από τη σφοδρή σύγκρουση που προηγήθηκε.

Χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστούν, στις 6 το πρωί, τα δύο 16χρονα παιδιά, τα οποία δεν είχαν τις αισθήσεις και στο νοσοκομείο Καστοριάς όπου μεταφέρθηκαν διαπιστώθηκε ο θάνατός τους..

Να σημειωθεί ότι οι γονείς των παιδιών αργά την νύχτα, γύρω στις 2, δήλωσαν στην αστυνομία ότι ψάχνουν τα παιδιά τους, αλλά δυστυχώς λίγες ώρες αργότερα βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους εγκλωβισμένα στο αυτοκίνητο.

Έρευνες για τα ακριβή αίτια και συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί το Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς.

