Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου

Πέμπτη 28 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Μάρτυρος Δάμωνος πρεσβυτέρου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Δάμων, Δάμωνας

Παράλληλα:

☀ Ανατολή ήλιου: 06:51 – Δύση ήλιου: 20:00

🌒 Σελήνη 4.8 ημερών

Διαβάστε επίσης:

24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ σήμερα – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα

Hellenic Train: Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του δρομολογίου Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ακινητοποιήθηκε το τρένο κοντά στη Σίνδο

Πειραιάς: «Λάθος μου, έπρεπε να τον πάρω μαζί μου» λέει η αδερφή του 5χρονου που βρέθηκε στο μπαλκόνι – Αναζητείται για αυτόφωρο