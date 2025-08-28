search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 01:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 01:04

Hellenic Train: Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του δρομολογίου Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ακινητοποιήθηκε το τρένο κοντά στη Σίνδο

28.08.2025 01:04
hellenic train 76- new

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC56, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, που ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου στις 23:05, με 103 επιβάτες, λόγω διακοπής στην ηλεκτροδότηση.

Τεχνικό προσωπικό του Διαχειριστή Υποδομής (ΟΣΕ) μετέβη στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης στην ηλεκτροδότηση, η αμαξοστοιχία αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 67 λεπτών.

Η Hellenic Train ενημερώνει επίσης ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου τους, με τους παρακάτω τρόπους:

– Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

– Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

– είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

– είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Διαβάστε επίσης:

Πειραιάς: «Λάθος μου, έπρεπε να τον πάρω μαζί μου» λέει η αδερφή του 5χρονου που βρέθηκε στο μπαλκόνι – Αναζητείται για αυτόφωρο

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο – Συνελήφθη ο οδηγός που την τράκαρε

Νεκρός 75χρονος λουόμενος στην παραλία Καλυβών Χαλκιδικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hellenic train 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του δρομολογίου Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ακινητοποιήθηκε το τρένο κοντά στη Σίνδο

astynomia mpalkoni
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Λάθος μου, έπρεπε να τον πάρω μαζί μου» λέει η αδερφή του 5χρονου που βρέθηκε στο μπαλκόνι – Αναζητείται για αυτόφωρο

stefanos tzimas 8876- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιδανικό ντεμπούτο του Στέφανου Τζίμα με την Μπράιτον: Μπήκε αλλαγή στο ’66 και έβαλε δύο γκολ, ενώ έδωσε και μια ασίστ

galis 776- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Εθνική Ελλάδας είναι η ομάδα μας» -Tο μήνυμα του Νίκου Γκάλη

argentini milei 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον Μιλέι – Τον απομάκρυναν οι φρουροί του (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

panigiri-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία - Το τραγικό συμβάν πίσω από την απόφαση

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 01:28
hellenic train 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του δρομολογίου Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ακινητοποιήθηκε το τρένο κοντά στη Σίνδο

astynomia mpalkoni
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Λάθος μου, έπρεπε να τον πάρω μαζί μου» λέει η αδερφή του 5χρονου που βρέθηκε στο μπαλκόνι – Αναζητείται για αυτόφωρο

stefanos tzimas 8876- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιδανικό ντεμπούτο του Στέφανου Τζίμα με την Μπράιτον: Μπήκε αλλαγή στο ’66 και έβαλε δύο γκολ, ενώ έδωσε και μια ασίστ

1 / 3