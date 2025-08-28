Hellenic Train: Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του δρομολογίου Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ακινητοποιήθηκε το τρένο κοντά στη Σίνδο

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC56, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, που ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου στις 23:05, με 103 επιβάτες, λόγω διακοπής στην ηλεκτροδότηση.

Τεχνικό προσωπικό του Διαχειριστή Υποδομής (ΟΣΕ) μετέβη στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης στην ηλεκτροδότηση, η αμαξοστοιχία αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 67 λεπτών.

Η Hellenic Train ενημερώνει επίσης ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου τους, με τους παρακάτω τρόπους:

– Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

– Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

– είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

– είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

