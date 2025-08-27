search
27.08.2025 23:37

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο – Συνελήφθη ο οδηγός που την τράκαρε

27.08.2025 23:37
latinopoylou-new

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 13:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, με την Αφροδίτη Λατινοπούλου να βρίσκεται στο όχημα που ενεπλάκη.

Η ευρωβουλευτής τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ο οδηγός που το προκάλεσε έφυγε από το σημείο.

Στο αυτοκίνητο της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία ήταν συνοδηγός, έπεσε άλλο όχημα και ο οδηγός του μετά την σύγκρουση έφυγε από το σημείο.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Υγεία» για τις πρώτες βοήθειες, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε το όχημα με τον οδηγό που διέφυγε.

Ο 35χρονος οδηγός συνελήφθη, οδηγήθηκε και κρατείται στο τμήμα και την Πέμπτη θα οδηγηθεί στο εισαγγελέα.

