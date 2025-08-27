Αφροδίτη Λατινοπούλου: Τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο – Συνελήφθη ο οδηγός που την τράκαρε

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 13:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, με την Αφροδίτη Λατινοπούλου να βρίσκεται στο όχημα που ενεπλάκη.
Η ευρωβουλευτής τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ο οδηγός που το προκάλεσε έφυγε από το σημείο.
Στο αυτοκίνητο της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία ήταν συνοδηγός, έπεσε άλλο όχημα και ο οδηγός του μετά την σύγκρουση έφυγε από το σημείο.
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Υγεία» για τις πρώτες βοήθειες, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε το όχημα με τον οδηγό που διέφυγε.
Ο 35χρονος οδηγός συνελήφθη, οδηγήθηκε και κρατείται στο τμήμα και την Πέμπτη θα οδηγηθεί στο εισαγγελέα.
Διαβάστε επίσης:
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι
Συνελήφθη 62χρονος για εμπρησμό από πρόθεση στην Παιανία -Έβαλε τη φωτιά με αναπτήρα
Τοποθετούνται απινιδωτές σε όλους τους σταθμούς του μετρό – Επόμενο βήμα τα ταξί
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.