Συνελήφθη 62χρονος για εμπρησμό από πρόθεση, αναφορικά με τη χθεσινή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παιανίας στην Αττική.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με mountain bike και έβαλε φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.
Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων το απόγευμα της Τρίτης οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.
