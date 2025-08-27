Συνελήφθη 62χρονος για εμπρησμό από πρόθεση, αναφορικά με τη χθεσινή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παιανίας στην Αττική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με mountain bike και έβαλε φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων το απόγευμα της Τρίτης οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.

