search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 23:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 21:39

Παλλήνη: Άφηνε παιδιά ΑΜΕΑ σε κέντρο αποκατάστασης και μετά έβαζε φωτιές o υπάλληλος του Δήμου – Κατηγορείται για 4 εμπρησμούς

26.08.2025 21:39
sillipsi_ypallilos_pallinis_emprismos2
credit: irafina.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον τρόπο που λειτουργούσε ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη για την πρόκληση 4 πυρκαγιών τον Ιούνιο και τον Αύγουστο σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δουλειά του 48χρονου υπαλλήλου περιελάμβανε τη μεταφορά παιδιών ΑΜΕΑ σε κέντρο αποκατάστασης της Παλλήνης με όχημα τύπου van.

Ο 48χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση. Οι πυρκαγιές είχαν σημειωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2025, καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων.

Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Πώς δρούσε ο 48χρονος

Ο υπάλληλος του Δήμου άφηνε τα παιδιά με το όχημά του στο κέντρο αποκατάστασης με τη συνοδό στις 14:00 και στη συνέχεια, με το ίδιο όχημα, κατευθυνόταν σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους, όπου έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα. Έπειτα, στις 20:00 το απόγευμα, πήγαινε ξανά στο κέντρο αποκατάστασης και παραλάμβανε τα παιδιά.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας ο δράστης, κινούμενος με όχημα κοντά στα σημεία, έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα είτε με χρήση αναπτήρα είτε ρίχνοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα.

 Τέλος, από τις καταθέσεις μαρτύρων προκύπτει ότι η συγκεκριμένη περιοχή παρουσίασε το τελευταίο διάστημα ασυνήθιστα μεγάλη συχνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών.
 
Ο 48χρονος θα οδηγηθεί την Τετάρτη (27/8) ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής.

Διαβάστε επίσης:

Αγρίνιο: Σε σοκ η κοινωνία από την αυτοκτονία της 45χρονης – Το σημείωμα και η άκαρπη προσπάθεια να αποτραπεί το μοιραίο

Συναγερμός στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Διαρροή φυσικού αερίου σε πάρκινγκ του αεροδρομίου

Σίκινος: Λιμενικοί προσπαθούν να σταματήσουν τους «απονεριστές» που βουτούν πίσω από το πλοίο (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump donald jr
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θα επιδιώξει την θανατική ποινή για όποιον διαπράξει φόνο στην Ουάσινγκτον – Οι εκτελέσεις στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ έχουν καταργηθεί από το 1981

syriza2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για δίκη Novartis: Ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία του κράτος δικαίου στην Ελλάδα η κατάθεση «Κελέση»

xaker-new
ΚΟΣΜΟΣ

Το μαρτύριο της Ζόρα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν παιδί και 20 χρόνια μετά οι φωτογραφίες της πωλούνται στο Χ

oukrania-new
ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή από την Ουκρανία: Η Ρωσία έχει εισέλθει στην κρίσιμη περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ

harvard
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ζητά διακανονισμό ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων από το Χάρβαρντ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 23:25
trump donald jr
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θα επιδιώξει την θανατική ποινή για όποιον διαπράξει φόνο στην Ουάσινγκτον – Οι εκτελέσεις στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ έχουν καταργηθεί από το 1981

syriza2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για δίκη Novartis: Ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία του κράτος δικαίου στην Ελλάδα η κατάθεση «Κελέση»

xaker-new
ΚΟΣΜΟΣ

Το μαρτύριο της Ζόρα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν παιδί και 20 χρόνια μετά οι φωτογραφίες της πωλούνται στο Χ

1 / 3