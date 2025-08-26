Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον τρόπο που λειτουργούσε ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη για την πρόκληση 4 πυρκαγιών τον Ιούνιο και τον Αύγουστο σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δουλειά του 48χρονου υπαλλήλου περιελάμβανε τη μεταφορά παιδιών ΑΜΕΑ σε κέντρο αποκατάστασης της Παλλήνης με όχημα τύπου van.

Ο 48χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση. Οι πυρκαγιές είχαν σημειωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2025, καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων.

Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Πώς δρούσε ο 48χρονος

Ο υπάλληλος του Δήμου άφηνε τα παιδιά με το όχημά του στο κέντρο αποκατάστασης με τη συνοδό στις 14:00 και στη συνέχεια, με το ίδιο όχημα, κατευθυνόταν σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους, όπου έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα. Έπειτα, στις 20:00 το απόγευμα, πήγαινε ξανά στο κέντρο αποκατάστασης και παραλάμβανε τα παιδιά.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας ο δράστης, κινούμενος με όχημα κοντά στα σημεία, έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα είτε με χρήση αναπτήρα είτε ρίχνοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα.

Τέλος, από τις καταθέσεις μαρτύρων προκύπτει ότι η συγκεκριμένη περιοχή παρουσίασε το τελευταίο διάστημα ασυνήθιστα μεγάλη συχνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών.



Ο 48χρονος θα οδηγηθεί την Τετάρτη (27/8) ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής.

