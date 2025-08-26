search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 19:02
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

26.08.2025 18:14

Παλλήνη: Συνελήφθη μόνιμος υπάλληλος του δήμου για τέσσερις εμπρησμούς (photos)

26.08.2025 18:14
sillipsi_ypallilos_pallinis_emprismos2
credit: irafina.gr

Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) προχώρησαν στη σύλληψη μόνιμου υπαλλήλου του δήμου Παλλήνης, που φέρεται ότι προκάλεσε τέσσερις πυρκαγιές τον Ιούνιο και τον Ιούλιο σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Συνελήφθη, σήμερα 26 Αυγούστου 2025, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ημεδαπός, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, ως υπαίτιος πρόκλησης τεσσάρων (4) πυρκαγιών, πλησίον δασικής έκτασης, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση και συγκεκριμένα στις 18 και 19 Ιουνίου 2025 καθώς και δύο (2) ακόμη πυρκαγιές στις 14 Ιουλίου 2025, στην Παλλήνη Αττικής. Ο ανωτέρω θα οδηγηθεί αύριο Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, ενώπιον της αρμόδιας Ανακριτικής αρχής».

Η σύλληψη έγινε μετά από ένταλμα που εξέφρασε η Τακτική Ανακρίτρια του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από πολύμηνη και συστηματική έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία διήρκησε περισσότερο από δύο μήνες. Η δικογραφία είχε ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης Αθηνών, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

credit: irafina.gr

Ο τρόπος δράσης

Σύμφωνα με την έρευνα, οι πυρκαγιές έχουν κοινά χαρακτηριστικά δράσης. Εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες, μεταξύ 15:58 και 19:17, σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους. Ο δράστης, κινούμενος με όχημα κοντά στα σημεία, έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα είτε με χρήση αναπτήρα είτε εκτοξεύοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα.

Ο κατηγορούμενος κινούνταν με λευκό όχημα τύπου van με χαρακτηριστικά που το έκαναν ιδιαίτερα ευδιάκριτο.

