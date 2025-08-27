Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός: Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση και τους χιλιάδες πιστούς για το ενδιαφέρον τους

Τηλεφωνική επικοινωνία με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και τον γενικό γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργο Καλαντζή είχε την Τετάρτη ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός, στον απόηχο των επεισοδίων στη Μονή με τους «πραξικοπηματίες» μοναχούς που τελικά απομακρύνθηκαν από το ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός ενημέρωσε τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης για όλες τις εξελίξεις και σε δήλωσή του ευχαρίστησε τόσο την ελληνική κυβέρνηση για την στήριξή της όσο και τους χιλιάδες πιστούς από την Ελλάδα και τον κόσμο για το ενδιαφέρον που επέδειξαν.

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Η Ελληνική Κυβέρνηση επικοινώνησε σήμερα 27/8/2025 μαζί μου και την ενημέρωσα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ιερά Μονή μετά την αποκατάσταση της νομιμότητας και της κανονικότητας καθώς και για την υγεία εμού και των μοναχών που φυλάττουμε, υπό την σκέπη και την αγάπη της Αιγύπτου, την Ιερά Μονή Σινά. Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση για το συγκινητικό ενδιαφέρον της καθώς και τους χιλιάδες Έλληνες αλλά και πιστούς από όλο τον κόσμο που επικοινωνούν με τη δοκιμαζόμενη σιναϊτική αδελφότητα. Ειδικά σε σας τους αδελφούς μας από όλο τον κόσμο θέλω να πω ότι η ομόθυμη συμπαράσταση σας είναι το ακλόνητο στήριγμα μας».

