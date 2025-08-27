Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αμφιάλης.
Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη στο Κερατσίνι και στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Διαβάστε επίσης:
Συνελήφθη 62χρονος για εμπρησμό από πρόθεση στην Παιανία -Έβαλε τη φωτιά με αναπτήρα
Τοποθετούνται απινιδωτές σε όλους τους σταθμούς του μετρό – Επόμενο βήμα τα ταξί
Πειραιάς: «Λάθος μου, έπρεπε να τον πάρω μαζί μου» λέει η αδερφή του 5χρονου που βρέθηκε στο μπαλκόνι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.