ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 22:40
27.08.2025 21:32

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι

27.08.2025 21:32
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αμφιάλης.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη στο Κερατσίνι και στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

