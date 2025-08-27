Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αμφιάλης.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη στο Κερατσίνι και στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

