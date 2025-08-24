Μαίνονται οι φωτιές στην Ιβηρική – Ελληνικά Canadair συνδράμουν μαζί με δασοκομάντος

Δύο ελληνικά Canadair συνδράμουν στις καταστροφικές φωτιές στην Πορτογαλία όπου εκατοντάδες πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Δύο πυροσβεστικά Cl 415 με πιλότους της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έφτασαν στην χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου χθες το μεσημέρι και ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη με τις φλόγες, 60 μίλια βόρεια του αεροδρομίου Μόντε Ρεάλ σε υψόμετρο 7.000 ποδιών.

Πρόκειται για μια δύσκολη, βραχώδη περιοχή με χαμηλή βλάστηση και δέντρα και με τέσσερα ενεργά μέτωπα. Μαζί τους συνδράμουν και 20 δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ σε μία άλλη φωτιά, αυτή στο Γκενεστόζο της Αστούρια στην Ισπανία.

Τα αεροσκάφη μετέβησαν στην Πορτογαλία μετά από αίτημα της χώρας στον ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

