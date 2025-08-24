search
24.08.2025 09:57

Ουκρανία: Η Νορβηγία θα προσφέρει στο Κίεβο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αξίας 590 εκατ. ευρώ

24.08.2025 09:57
Η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προσφέρει στην Ουκρανία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αξίας σχεδόν 7 δισεκ. νορβηγικών κορώνων (περίπου 590 εκατ. ευρώ).

«Μαζί με τη Γερμανία διασφαλίζουμε τώρα ότι η Ουκρανία θα λάβει ισχυρά αντιαεροπορικά συστήματα», δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε.

«Η Γερμανία και η Νορβηγία συνεργάζονται πολύ στενά για να υποστηρίξουν την Ουκρανία στη μάχη της να υπερασπιστεί τη χώρα και να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό από τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις», πρόσθεσε.

Οι δύο χώρες χρηματοδοτούν δύο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, περιλαμβανομένων πυραύλων. Επιπλέον η Νορβηγία θα συμβάλει στην απόκτηση από την Ουκρανία ενός ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας από τη γερμανική εταιρεία Hensold και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας από την εταιρεία Kongsberg.

livyi_xartis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναρτήθηκε η ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας στον ΟΗΕ για την Λιβύη: «Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της»

nikolaidou
LIFESTYLE

Θλίψη για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου – Η ζωή της, η γενναία μάχη με τον καρκίνο και η σχέση με τον Ντέμη

giatros-tzetzi-magadaskari-giatroi-paidia
ΥΓΕΙΑ

Μαδαγασκάρη: Ο αγώνας μιας Ελληνίδας παιδιάτρου και ενός ιεραποστόλου μητροπολίτη να σταματήσουν μια βάρβαρη «παράδοση»

credia-bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

CrediaBank: Τι απαντά για την εξαγορά της HSBC Malta – «Κακόβουλες προσπάθειες υπονόμευσης»  

mitsotakis-frieden (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Τήνο για διακοπές με τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

kairos_0907_1920-1080_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σκόνη και πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα, «σκυτάλη» με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

