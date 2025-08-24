search
24.08.2025 07:58

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο περιορίζει τη χρήση αμερικανικών πυραύλων από την Ουκρανία για να πλήττονται στόχοι στη Ρωσία

24.08.2025 07:58
Atacms
AP

Το Πεντάγωνο περιορίζει διακριτικά τους τελευταίους μήνες τη χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας πυραύλων μέσου βεληνεκούς που εκτοξεύονται από το αμερικανικής κατασκευής σύστημα ATACMS για να πλήττονται στόχοι στο έδαφος της Ρωσίας, ανέφερε χθες Σάββατο η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, από την άνοιξη απαιτείται έγκριση υψηλόβαθμων αξιωματούχων του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας για τη συγκεκριμένη χρήση των πυραυλικών συστημάτων.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες αυτές άμεσα.

