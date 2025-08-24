Αργός θάνατος στη Γάζα: Ο λιμός απειλεί 132.000 παιδιά κάτω των 5 ετών – Φόβοι για δραματική αύξηση νεκρών

Η ενέργεια του ΟΗΕ να κηρύξει κι επίσημα κατάσταση λιμού στη Γάζα, δεν έχει αλλάξει κάτι στην περιοχή που συνεχίζει να πλήττεται από τις επιθέσεις του Ισραήλ και τη πείνα.

Κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη και χθες έγινε νέα έκκληση για κατάπαυση του πυρός από την IPC η οποία προειδοποίησε πως αν δεν επιτραπεί άμεσα επιπλέον παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της Γάζας, «οι θάνατοι θα αυξηθούν δραματικά».

Η Συντονιστική Επιτροπή Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη (COGAT), η ισραηλινή υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με τη διευκόλυνση της διανομής βοήθειας στη Γάζα, απέρριψε την έκθεση του IPC πριν από τη δημοσίευσή της, λέγοντας ότι «βασίζεται σε μεροληπτικά, προκατειλημμένα δεδομένα και επιφανειακές πληροφορίες που προέρχονται από τη Χαμάς».

Ρεσιτάλ προκλητικότητας από τον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε ότι ο ΟΗΕ θα πρέπει να αυτοχαρακτηριστεί «διεφθαρμένος» και «ανίκανος».

«Τα (διεθνή) μέσα ενημέρωσης παραβλέπουν την πραγματική ιστορία της «λιμοκτονίας» στη Γάζα. Οι όμηροι ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ από την πείνα, η Χαμάς παχαίνει, και ο ΟΗΕ κηρύσσει λιμοκτονία, ενώ το 92% των τροφίμων ΤΟΥΣ κλέβεται για να πωληθεί από τη Χαμάς», έγραψε ο Huckabee στο X. «Εν τω μεταξύ, τα τρόφιμα του ΟΗΕ σαπίζουν στον ήλιο. Ο ΟΗΕ πρέπει να κηρύξει τον εαυτό του διεφθαρμένο και ανίκανο».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι υπάρχει «πραγματική πείνα» στη Γάζα, αντιφάσκει με τις δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έχει δηλώσει ότι κανείς δεν πεινάει στην περιοχή.

«Όχι άλλες δικαιολογίες για το Ισραήλ»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι η πείνα που έχει αναφερθεί στη Γάζα είναι «μια ανθρωπογενής καταστροφή, μια ηθική καταδίκη και μια αποτυχία της ίδιας της ανθρωπότητας».

«Ως κατοχική δύναμη, το Ισραήλ έχει σαφείς υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του καθήκοντος να εξασφαλίζει τρόφιμα και ιατρικά εφόδια για τον πληθυσμό. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί ατιμώρητα. Όχι άλλες δικαιολογίες» ανέφερε, ενώ ο Τομ Φλέτσερ, συντονιστής έκτακτης βοήθειας του ΟΗΕ, προέτρεψε τον κόσμο να διαβάσει την έκθεση του IPC «από την αρχή μέχρι το τέλος».

«Διαβάστε την με θλίψη και οργή, όχι ως λέξεις και αριθμούς, αλλά ως ονόματα και ζωές. Μην έχετε καμία αμφιβολία για αυτή την αδιάψευστη μαρτυρία. Πρόκειται για λιμό, τον λιμό της Γάζας. Η πείνα που θα μπορούσαμε να είχαμε αποτρέψει αν μας το επέτρεπαν. Ωστόσο, τα τρόφιμα συσσωρεύονται στα σύνορα λόγω της συστηματικής παρεμπόδισης από το Ισραήλ», δήλωσε.

Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε τα ευρήματα της IPC «σφοδρή καταγγελία της αποτυχίας των κρατών να πιέσουν το Ισραήλ να τερματίσει τη γενοκτονία στην κατεχόμενη Λωρίδα της Γάζας».

Η έκθεση του IPC πρόσθεσε επίσης ότι «ο υποσιτισμός απειλεί τη ζωή 132.000 παιδιών κάτω των πέντε ετών έως τον Ιούνιο του 2026, συμπεριλαμβανομένων 41.000 σοβαρών περιπτώσεων, διπλασιάζοντας τους αριθμούς του Μαΐου».

