Φωτιά σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο στο Κούρσκ μετά από ουκρανική επίθεση (Video)

Μεγάλη φωτιά και ζημιές σημειώθηκαν στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Κουρσκ στη Ρωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του σταθμού, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε επίθεση από ουκρανικά drone.

