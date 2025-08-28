search
28.08.2025 08:55

Πιερία: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο η 11χρονη από το τροχαίο – Θρήνος για την 9χρονη αδερφή της

28.08.2025 08:55
pieria new

Σε τραγωδία μετατράπηκαν οι διακοπές μιας οικογένειας στην Ελλάδα, καθώς σε τροχαίο στην Πιερία έχασε τη ζωή του ένα 9χρονο κοριτσάκι, ενώ η 11χρονη αδερφή της δίνει τη μάχη της διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πιερία και συγκεκριμένα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Δίου, στη Νέα Έφεσο.

Τα δύο κορίτσια επέβαιναν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη μητέρα τους, που υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τον επαρχιακό δρόμο και να πέσει σε δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια μένει μόνιμα στη Γερμανία, τόπο καταγωγής της 35χρονης και φέρεται να επισκέφτηκαν την Ελλάδα για διακοπές, καθώς ο πατέρας των κοριτσιών είναι Έλληνας. Μάλιστα, το αυτοκίνητο ανήκει στην πεθερά της 35χρονης.

Η εννιάχρονη τραυματίστηκε θανάσιμα και πυροσβέστες χρειάστηκε να την απεγκλωβίσουν από το όχημα, ενώ η αδελφή της είναι σε σοβαρή κατάσταση και οι γιατροί έκριναν σκόπιμη τη μεταφορά της στο Ιπποκράτειο. Η μητέρα των κοριτσιών φέρει ελαφρά τραύματα και παραμένει στο νοσοκομείο Κατερίνης.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας, που πήγε στο σημείο και έπαθε σοκ από το ασύλληπτο θέαμα, με αποτέλεσμα να διακομισθεί και ο ίδιος στο νοσοκομείο.

CateBlanchett4_venice
LIFESTYLE

H Cate Blanchett απόλυτη πρωταγωνίστρια στο κόκκινο χαλί – Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας (photos/videos)

lazarou-panopoulos
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ενέδωσε στο infotainment τελικά και «κατεβάζει» ψυχαγωγικο-ενημερωτική εκπομπή τα Σαββατοκύριακα

doncic-slovenia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

adonis kyrtso new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντάει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στον Κύρτσο για το σκάνδαλο της Novartis

GeorgeClooney_vence
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ξαφνική αδιαθεσία για τον George Clooney – Ακύρωσε συνέντευξη τύπου στο Φεστιβάλ Βενετίας

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

