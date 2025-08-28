Πήλιο: Άγριο επεισόδιο σε παραλία με δύο γυμνιστές και οικογενειάρχη – Συνελήφθησαν και οι τρεις

Άγριος καβγάς ξέσπασε σε μία από τις πιο όμορφες αλλά και απομονωμένες παραλίες του Νοτίου Πηλίου, ανάμεσα σε τρεις άνδρες, που κατέληξε με χειροπέδες και για τους τρεις.

Όπως μεταδίδει το TheNewspaper, όλα ξεκίνησαν όταν δύο Αθηναίοι αποφάσισαν να απολαύσουν το μπάνιο τους χωρίς μαγιό.

Η επιλογή τους εξόργισε έναν τρίτο άνδρα από τα Γιαννιτσά, ο οποίος βρισκόταν εκεί με τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Οι λεκτικές αντεγκλήσεις δεν άργησαν να μετατραπούν σε σπρωξίματα και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στην παραλία.

Παρευρισκόμενοι κάλεσαν την Αστυνομία, που έφτασε γρήγορα στο σημείο και συνέλαβε και τις δύο πλευρές.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, μεταξύ άλλων, προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας και διατάραξη κοινής ειρήνης.

Οι δύο Αθηναίοι υπέβαλαν μήνυση στον οικογενειάρχη για επίθεση, ενώ εκείνος ανταπάντησε με αντιμήνυση, οδηγώντας και τους τρεις στο κρατητήριο για να περάσουν τη νύχτα.

Χθες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Βόλου, όπου πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι.

Μάλιστα, η μία πλευρά σκοπεύει να προσκομίσει ιατρικές γνωματεύσεις από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, προκειμένου να ενισχύσει τις κατηγορίες της.

Το περιστατικό έγινε στην παραλία «Τζιτζίκια», στον δρόμο Μηλίνας – Τρικερίου, μια μικρή και απόκρημνη γωνιά του Πηλίου.

