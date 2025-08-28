search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 14:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 12:29

Πήλιο: Άγριο επεισόδιο σε παραλία με δύο γυμνιστές και οικογενειάρχη – Συνελήφθησαν και οι τρεις

28.08.2025 12:29
tzitzikia new

Άγριος καβγάς ξέσπασε σε μία από τις πιο όμορφες αλλά και απομονωμένες παραλίες του Νοτίου Πηλίου, ανάμεσα σε τρεις άνδρες, που κατέληξε με χειροπέδες και για τους τρεις.

Όπως μεταδίδει το TheNewspaper, όλα ξεκίνησαν όταν δύο Αθηναίοι αποφάσισαν να απολαύσουν το μπάνιο τους χωρίς μαγιό.

Η επιλογή τους εξόργισε έναν τρίτο άνδρα από τα Γιαννιτσά, ο οποίος βρισκόταν εκεί με τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Οι λεκτικές αντεγκλήσεις δεν άργησαν να μετατραπούν σε σπρωξίματα και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στην παραλία.

Παρευρισκόμενοι κάλεσαν την Αστυνομία, που έφτασε γρήγορα στο σημείο και συνέλαβε και τις δύο πλευρές.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, μεταξύ άλλων, προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας και διατάραξη κοινής ειρήνης.

Οι δύο Αθηναίοι υπέβαλαν μήνυση στον οικογενειάρχη για επίθεση, ενώ εκείνος ανταπάντησε με αντιμήνυση, οδηγώντας και τους τρεις στο κρατητήριο για να περάσουν τη νύχτα.

Χθες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Βόλου, όπου πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι.

Μάλιστα, η μία πλευρά σκοπεύει να προσκομίσει ιατρικές γνωματεύσεις από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, προκειμένου να ενισχύσει τις κατηγορίες της.

Το περιστατικό έγινε στην παραλία «Τζιτζίκια», στον δρόμο Μηλίνας – Τρικερίου, μια μικρή και απόκρημνη γωνιά του Πηλίου.

Διαβάστε επίσης

Τροχαίο δυστύχημα στην Καστοριά: Ο 16χρονος οδηγούσε το ΙΧ που διαλύθηκε από τη σύγκρουση – Νεκρή και μια 16χρονη

Πιερία: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο η 11χρονη από το τροχαίο – Θρήνος για την 9χρονη αδερφή της

Καστοριά: Θανατηφόρο τροχαίο – Δύο ανήλικα παιδιά έχασαν τη ζωή τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kos_kentriki_shutterstock
TRAVEL

Κως: Βρετανικοί «ύμνοι» για το νησί του Ιπποκράτη – Ιδανικός προορισμός για τον Οκτώβριο

kiyv_attack_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Ενδιαφερόμαστε για διαπραγματεύσεις», λέει η Μόσχα, μετά την πολύνεκρή επίθεση στο Κίεβο (Videos)

1
ADVERTORIAL

Προσφορά προπώλησης για την παράσταση «O Φιάκας» στο Από Μηχανής θέατρο

spitia-fotia-troizinia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Τροιζηνία – Καίει κοντά σε σπίτια, επιχειρούν έξι εναέρια

venice_biennale
ADVERTORIAL

Η Nova και φέτος στο 82οΦεστιβάλ Βενετίας με κινηματογραφικό αφιέρωμα – υπερθέαμα για την Biennale και την εμβληματική Kim Novak καθώς και ανταποκρίσεις από την Πόλυ Λυκούργου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 14:56
kos_kentriki_shutterstock
TRAVEL

Κως: Βρετανικοί «ύμνοι» για το νησί του Ιπποκράτη – Ιδανικός προορισμός για τον Οκτώβριο

kiyv_attack_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Ενδιαφερόμαστε για διαπραγματεύσεις», λέει η Μόσχα, μετά την πολύνεκρή επίθεση στο Κίεβο (Videos)

1
ADVERTORIAL

Προσφορά προπώλησης για την παράσταση «O Φιάκας» στο Από Μηχανής θέατρο

1 / 3