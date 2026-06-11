Στα χνάρια του πατέρα του: Ο γιος του Τζιμπρίλ Σισέ υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την οικογένεια του Τζιμπρίλ Σισέ, καθώς ο γιος του, Πρινς, υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του με τη Λίβερπουλ, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία.

Ο νεαρός Πρινς, στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα αγωνιζόταν ως επιθετικός, ακολουθώντας την πορεία του πατέρα του, πριν μετακινηθεί στο κέντρο της άμυνας

Ο 17χρονος σήμερα αμυντικός προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της U18 των «reds», μετρώντας συνολικά 24 συμμετοχές και δύο γκολ.

Prince Cisse has signed his first professional contract with @LFC – congratulations, Prince 🙌



🔗 https://t.co/pe4brcR8Jq pic.twitter.com/WyZHA7qUxe — The LFC Academy (@LFCAcademyX) June 11, 2026

Η εκτίμηση που τρέφει η Λίβερπουλ προς το πρόσωπό του και τις ικανότητές του αποτυπώθηκε μέσα στη χρονιά, καθώς σε τέσσερις αναμετρήσεις της ομάδας φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ο Πρινς Σισέ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ έως το καλοκαίρι του 2029.

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