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11.06.2026 21:01

Στα χνάρια του πατέρα του: Ο γιος του Τζιμπρίλ Σισέ υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ

11.06.2026 21:01
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Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την οικογένεια του Τζιμπρίλ Σισέ, καθώς ο γιος του, Πρινς, υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του με τη Λίβερπουλ, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία.

Ο νεαρός Πρινς, στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα αγωνιζόταν ως επιθετικός, ακολουθώντας την πορεία του πατέρα του, πριν μετακινηθεί στο κέντρο της άμυνας

Ο 17χρονος σήμερα αμυντικός προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της U18 των «reds», μετρώντας συνολικά 24 συμμετοχές και δύο γκολ.

Η εκτίμηση που τρέφει η Λίβερπουλ προς το πρόσωπό του και τις ικανότητές του αποτυπώθηκε μέσα στη χρονιά, καθώς σε τέσσερις αναμετρήσεις της ομάδας φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ο Πρινς Σισέ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ έως το καλοκαίρι του 2029.

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