Η πρώτη ανάρτηση του Μέσι μετά τον θάνατο του πατέρα του – «Απίστευτα οδυνηρή στιγμή, αμφιβάλω αν θα συνεχίσω»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Λιονέλ Μέσι υπαινίχθηκε ότι θα αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο μετά τον τραγικό θάνατο του πατέρα του, Χόρχε.

Ο Χόρχε, αναπόσπαστο κομμάτι της καριέρας του θρυλικού γιου του, πέθανε την Παρασκευή 7 Αυγούστου μετά από μάχη με ασθένεια που επισκίασε την μαγευτική πορεία του αρχηγού της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οδήγησε την ομάδα του στον τελικό.

Ο Μέσι, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα μετά τη νίκη της Αργεντινής επί της Αλγερίας στους ομίλους, ενώ η υγεία του Χόρχε επιδεινωνόταν, κοινοποίησε μια σπαρακτική επιστολή προς τον πατέρα του στο Instagram – στην οποία εκφράζει αμφιβολίες για το ποδοσφαιρικό του μέλλον.

«Μπαμπά, ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, ή μάλλον, δεν θέλω να το αποδεχτώ. Μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ ότι δεν θα σε ξαναδώ ποτέ, δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ. Ξέρω ότι υπέφερες και ότι αυτό είναι για καλό, αλλά έφυγες πολύ νωρίς. Είχαμε ακόμα τόσα πολλά να απολαύσουμε μαζί.

Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα, δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Έπαιζα μόνο ποδόσφαιρο και τώρα έχω σοβαρές αμφιβολίες αν θα συνεχίσω να το κάνω αυτό για πολύ ακόμα. Ήσουν δίπλα μου από την αρχή, ήταν τόσο κοντά στο τέλος. Γιατί δεν άντεξες λίγο ακόμα και θα μπορούσαμε να τελειώσουμε μαζί;».

Ο Μέσι αποκάλυψε ότι ο πατέρας του ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την απόφασή του να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, αλλά τα γερασμένα του πόδια τον εμπόδισαν να φέρει το τρόπαιο σπίτι – με την Ισπανία να κερδίζει με 1-0 στον τελικό της Νέας Υόρκης.

Ο θάνατος του Χόρχε προκάλεσε ένα κύμα συγκινητικών φόρων τιμής από τον κόσμο του ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ομάδας του Μέσι, της Νιούελς Όλντ Μπόις, καθώς και της Μπαρτσελόνα και της Αργεντινής.

«Μου ζητούσες συνέχεια να παίξω στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο και λίγες μέρες πριν ξεκινήσει, χειροτέρεψες. Ήταν η πρώτη φορά που δεν θα ήσουν σε τουρνουά, αλλά η μαμά μου έλεγε συνέχεια ότι θα γινόσουν καλύτερα και αρκετά καλά για να ταξιδέψεις. Σου έλεγα ότι θα φτάναμε στον τελικό για να μπορείς να ταξιδέψεις.

Κάθε φορά που τελείωνε ένας αγώνας, περίμενα το μήνυμά σου. Τότε συνειδητοποίησα ότι η κατάσταση ήταν πραγματικά σοβαρή. Ακόμα κι έτσι, δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι να πάω όσο το δυνατόν πιο μακριά, να σου δώσω χρόνο και να δεις έναν αγώνα. Φτάσαμε στον τελικό και δεν μπορούσες να είσαι εκεί. Ήθελα να τον κερδίσω, να σου φέρω το τρόπαιο. Δεν μπορούσα, τα πόδια μου δεν άντεχαν άλλο. Αυτή τη φορά προσπάθησα να πάω κόντρα στους σωματικούς μου περιορισμούς, αλλά δεν μπορούσα. Δεν κατάφερα ποτέ να νιώσω καλά.

Όταν έφτασα, νόμιζες ότι είχαμε χάσει τον τελικό στα πέναλτι. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για τίποτα από όσα συνέβησαν. Δεν μπορούσες να απολαύσεις τίποτα από αυτά. Δεν κερδίσαμε το πρωτάθλημα, αλλά δεν ξέρεις πόσο απολαύσαμε κάθε παιχνίδι. Για άλλη μια φορά, είχες δίκιο: Έπρεπε να είμαι εκεί και να παίξω.

Σου το λέω αυτό επειδή ήταν το μόνο πράγμα για το οποίο δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, επειδή ήδη ξέρεις τα πάντα. Μιλούσαμε κάθε μέρα και βλεπόμασταν όποτε ήταν δυνατόν, δεδομένων των υποχρεώσεών μου».

Ο Μέσι έχασε την ήττα της Ίντερ Μαϊάμι από το Μοντερέι την Κυριακή για να επιστρέψει σπίτι μετά τον θάνατο του πατέρα του και ευχαρίστησε τους οπαδούς για τις ευχές τους.

Πρόσθεσε στην ιστορία του στο Instagram: «Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους για όλη την αγάπη, τον σεβασμό και την τεράστια προσοχή που δείξατε σε εμένα και την οικογένειά μου σε αυτή την απίστευτα οδυνηρή περίοδο μετά την απώλεια του πατέρα μου.

«Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εκεί για εμάς, για κάθε μήνυμα, κάθε χειρονομία και, πάνω απ’ όλα, για τον σεβασμό στη θλίψη και την ιδιωτικότητά μας».

Ο Μέσι δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με τον πατέρα του, με λεζάντα: «Σ’ αγαπώ, μπαμπά» στα ισπανικά.

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Μέσι ήταν εξαιρετικά κοντά στον πατέρα του, ο οποίος λειτούργησε επίσης ως ατζέντης του και de facto διευθυντής επιχειρήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, επιβλέποντας την αυτοκρατορία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων του γιου του εκτός γηπέδου.

Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, ο πατριάρχης της οικογένειας αντιμετώπιζε ένα ακόμη μη επιβεβαιωμένο ιατρικό πρόβλημα που τον οδήγησε σε νοσοκομείο στην πατρίδα του.

Η ασθένειά του ήρθε στο φως για πρώτη φορά όταν ο 39χρονος Λιονέλ έκλαψε στον αγωνιστικό χώρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε μια σπάνια δημόσια εκδήλωση συναισθημάτων.

Αφού πέτυχε χατ-τρικ εναντίον της Αλγερίας στον εναρκτήριο αγώνα της Αργεντινής για τους ομίλους στο Κάνσας Σίτι, ο Μέσι ερωτήθηκε από δημοσιογράφους και είπε: «Όχι, ειλικρινά είναι κάτι εντελώς άσχετο με τον αθλητισμό. Ήταν μερικές δύσκολες μέρες, περίπλοκες».

Λίγες ώρες αργότερα, ο δημοσιογράφος Εντουάρντο Φάινμαν εξήγησε τον λόγο για τα δάκρυα σε μια συνέντευξη στο Radio Miter.

«Αυτό πρέπει να έχει να κάνει με τον πατέρα του. Ο πατέρας του δεν είναι καλά στην υγεία του», είπε. «Για αρκετό καιρό τώρα, αρκετούς μήνες, από πέρυσι.

«Και αυτή την εβδομάδα υπήρξαν κάποιες καταστάσεις που επιδείνωσαν ελαφρώς την υγεία του, και ο Μέσι περνάει αυτή την εσωτερική πάλη. Με άλλα λόγια, όπως κάθε άνθρωπος».

Διαβάστε επίσης:

Η αποτυχία του Ολυμπιακού να συνεχίσει στο Champions League φέρνει πίεση στον Μεντιλίμπαρ – Άρχισαν τα σενάρια για το μέλλον του

Μίλτος Τεντόγλου: Αποθεωτική υποδοχή στο ξενοδοχείο της Εθνικής με χειροκροτήματα, αγκαλιές και φιλιά – «Από τους πιο δύσκολους τελικούς» (videos)

Στον τελικό των 200μ. ύπτιο με πανελλήνιο ρεκόρ ο Σίσκος (Video)