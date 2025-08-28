Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ – Εστάλη μήνυμα για εκρηκτικό μηχανισμό, εκκενώθηκε το κτίριο – Ήταν φάρσα

Τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ στη Θεσσαλονίκη εκκενώθηκαν μετά από ειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Αγνωστος έστειλε μέιλ στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, στον Βαρδάρη και προειδοποιούσε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικού Μηχανισμού. Το κτίριο εκκενώθηκε και όπως αποδείχθηκε λίγο αργότερα, το τηλεφώνημα ήταν φάρσα.

Διαβάστε επίσης:

Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε τα ανήλικα αδέρφια της μόνα στο σπίτι

Πήλιο: Άγριο επεισόδιο σε παραλία με δύο γυμνιστές και οικογενειάρχη – Συνελήφθησαν και οι τρεις

Τροχαίο δυστύχημα στην Καστοριά: Ο 16χρονος οδηγούσε το ΙΧ που διαλύθηκε από τη σύγκρουση – Νεκρή και μια 16χρονη