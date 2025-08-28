search
ΕΛΛΑΔΑ

28.08.2025 13:41

Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ – Εστάλη μήνυμα για εκρηκτικό μηχανισμό, εκκενώθηκε το κτίριο – Ήταν φάρσα

28.08.2025 13:41
DEDDIE

Τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ στη Θεσσαλονίκη εκκενώθηκαν μετά από ειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Αγνωστος έστειλε μέιλ στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, στον Βαρδάρη και προειδοποιούσε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικού Μηχανισμού. Το κτίριο εκκενώθηκε και όπως αποδείχθηκε λίγο αργότερα, το τηλεφώνημα ήταν φάρσα.

