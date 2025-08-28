search
28.08.2025 15:34

Φωτιές σε Πάργα και Πρέβεζα: Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα (Videos)

28.08.2025 15:34
fvtia-new

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει πλέον η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι Πρεβέζης. Σημειώνεται πως γύρω στις 15.00 εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι πολίτες στις περιοχές Αηδόνι, Νάρκισσος και Βουβοπόταμος να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Οι φωτιές εκδηλώθηκαν περίπου στις δύο το μεσημέρι και εξαπλώθηκαν γρήγορα, κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις κυρίως στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα του Δήμου Πάργας.

Για την κατάσβεση των πυρκαγιών έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, στο Αηδόνι και στην Κλεισούρα επιχειρούν 64 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

