Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει πλέον η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι Πρεβέζης. Σημειώνεται πως γύρω στις 15.00 εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι πολίτες στις περιοχές Αηδόνι, Νάρκισσος και Βουβοπόταμος να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Οι φωτιές εκδηλώθηκαν περίπου στις δύο το μεσημέρι και εξαπλώθηκαν γρήγορα, κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις κυρίως στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα του Δήμου Πάργας.

Δύο διαφορετικές #πυρκαγιές σε δασική έκταση στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα, του δήμου Πάργας, της Π.Ε. Πρέβεζας. Επιχειρούν 64 #πυροσβεστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 22 οχήματα, 9 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Για την κατάσβεση των πυρκαγιών έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, στο Αηδόνι και στην Κλεισούρα επιχειρούν 64 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή #Αηδόνι_Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της #5ης_ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

