Θρίλερ στον Θερμαϊκό – Βρέθηκε πτώμα νεαρού άνδρα κοντά στην περιοχή του Λευκού Πύργου

Το πτώμα ενός νεαρού άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας (15/9) μέσα στον Θερμαϊκό, στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης.
Το πτώμα βρέθηκε στην περιοχή μεταξύ του Λευκού Πύργου και αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης από την αστυνομία.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος, που ανέσυρε τον άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται άνδρα περίπου 25 έως 30 ετών, ύψους 1,80 μ., ο οποίος έφερε ρουχισμό.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ πρόκειται να διαταχθεί διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής.
