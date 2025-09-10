Συναγερμός στο Άγιο Όρος για πτώμα άνδρα στη θάλασσα

Το πτώμα ενός άνδρα ανέσυραν το πρωί από θαλάσσια περιοχή στο Άγιο Όρος άνδρες του Λιμενικού.

Η σορός, που εντοπίστηκε παράκτια της Μονής του Αγίου Πανετλεήμονος, μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ουρανούπολης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πτώμα ανήκει σε υπήκοο Ουκρανίας, ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία του νεκρού.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

Διαβάστε επίσης:

«Ιπποκράτειο»: Δίωξη για δωροληψία στον διευθυντή της Καρδιολογικής – Θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο (video)

Μήλος: Ανακλήθηκε, μετά τις αντιδράσεις, η άδεια για ανέγερση ξενοδοχείου στο Σαρακήνικο

Θεσσαλονίκη: Αρπαζε με βία και απειλές τους σταυρούς των περαστικών