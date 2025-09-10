Συναγερμός στο Άγιο Όρος για πτώμα άνδρα στη θάλασσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το πτώμα ενός άνδρα ανέσυραν το πρωί από θαλάσσια περιοχή στο Άγιο Όρος άνδρες του Λιμενικού.
Η σορός, που εντοπίστηκε παράκτια της Μονής του Αγίου Πανετλεήμονος, μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ουρανούπολης.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πτώμα ανήκει σε υπήκοο Ουκρανίας, ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία του νεκρού.
Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί.
