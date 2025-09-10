Θεσσαλονίκη: Αρπαζε με βία και απειλές τους σταυρούς των περαστικών

Στη σύλληψη 22χρονο Έλληνα για τρεις περιπτώσεις ληστειών προχώρησαν αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου και Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Η σύλληψη έγινε, χθες το μεσημέρι, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, καθώς ο 22χρονος με την -κατά περίπτωση- βοήθεια τριών συνεργών του, αφαίρεσε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και τοποθεσίες, τρεις χρυσές αλυσίδες με σταυρό, από πολίτες, εκφοβίζοντάς τους.

Σε δύο περιπτώσεις οι δράστες άσκησαν και σωματική βία.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

