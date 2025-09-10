Συμπλοκή με ανταλλαγή πυροβολισμών τα ξημερώματα στο Πάρκο Τρίτση (video)

Σοβαρό επεισόδιο, με ανταλλαγή πυροβολισμών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9) στο Πάρκο Τρίτση.

Την αστυνομία ειδοποίησε γύρω στις 2 ο φύλακας του πάρκου, καθώς ακούστηκαν πολλοί πυροβολισμοί.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σημείο που υπέδειξε ο φύλακας εντοπίστηκαν 17 κάλυκες από τέσσερα διαφορετικά όπλα, ωστόσο οι δράστες είχαν διαφύγει.

Υλικές ζημιές υπέστη το κοντέινερ που χρησιμοποιεί ο φύλακας αλλά και ο τοίχος κτιρίου στο οποίο στεγάζεται σύστημα προσκόπων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο περιστατικό εμπλέκονται Ρομά, μεταξύ των οποίων έγινε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

