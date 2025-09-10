search
10.09.2025 11:58

Μήλος: Ανακλήθηκε, μετά τις αντιδράσεις, η άδεια για ανέγερση ξενοδοχείου στο Σαρακήνικο

10.09.2025 11:58
SARAKINIKO_MILOS

Με απόφαση της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Μήλου ανακλήθηκε μετά τις αντιδράσεις η οικοδομική άδεια εταιρείας για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στο Σαρακήνικο της Μήλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, κατά τον έλεγχο για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από κατοίκους και φορείς του νησιού, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κατατεθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και τα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να πληρούνται οι προϋποθέσεις ανάκλησης.

«Η ΥΔΟΜ Μήλου προχώρησε έγκαιρα και αποφασιστικά στις νόμιμες ενέργειες, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα προχωρήσει καμμία κατασκευή που δεν συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική δικαίωση για τη Μήλο, καθώς αποδεικνύει πως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν με διαφάνεια, συνέπεια και αυστηρή τήρηση της νομιμότητας» αναφέρει ο Δήμος Μήλου, ο οποίος δηλώνει ότι παραμένει σε εγρήγορση και πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο το νησί, τη γη και το μέλλον των κατοίκων του.

