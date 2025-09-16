Απίστευτο κι όμως… ελληνικό: Συνεργείο γκρέμισε μετεωρολογικό σταθμό στα Λευκά Όρη – Το σχόλιο Λαγουβάρδου

Η αδιαφορία σε όλο της το μεγαλείο…. Συνεργείο, που πραγματοποιούσε εργασίες στα Λευκά Ορη, αποφάσισε να…γκρεμίσει μετεωρολογικό σταθμό που είχε στηθεί εκεί, χωρίς καν να ενημερώσει κανέναν.

Ο σταθμός λειτουργούσε εκεί για χρόνια, αλλά κάποιοι προκειμένου να κάνουν συγκεκριμένες εργασίες, δεν μπήκαν καν στον κόπο να ρωτήσουν σε ποιον άνηκε ο σταθμός και τον διέλυσαν.

Η εικόνα από την…ισοπέδωση στο σημείο ήρθε στα χέρια του μετεωρολόγου Κώστα Λαγουβάρδου, ο οποίος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του.

«Λάβαμε τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου αυτήν την απογοητευτική φωτογραφία. Όπως γνωρίζετε λειτουργούμε εδώ και αρκετά χρόνια σταθμό μέτρησης του ύψους χιονιού και άλλων μετεωρολογικών συνθηκών στα Λευκά Ορη κοντά στο καταφύγιο Καλλέργη. Προγραμματίζαμε μάλιστα σε 15 ημέρες επιτόπια επίσκεψη για επισκευή και συντήρηση του χιονομετρικού σταθμού, ώστε να είναι έτοιμος και πλήρως λειτουργικός για τη νέα χειμερινή περίοδο.

Όπως διαπιστώνετε, συνεργείο έχει ισοπεδώσει το χώρο και έχει γκρεμίσει το σταθμό στο έδαφος, χωρίς φυσικά να έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά. Αν για οποιοδήποτε λόγο έπρεπε στο χώρο να εγκατασταθεί κάτι άλλο, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν υπήρξε σχετική ενημέρωση.

Είναι πραγματικά απογοητευτικό να διαπιστώνεται η πλήρης απαξίωση όχι μόνο της επιστημονικής έρευνας αλλά και των χρημάτων των φορολογουμένων που έχουν δαπανηθεί για τα συγκεκριμένα όργανα» ανέφερε.

