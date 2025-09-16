search
16.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

16.09.2025

Απίστευτο κι όμως… ελληνικό: Συνεργείο γκρέμισε μετεωρολογικό σταθμό στα Λευκά Όρη – Το σχόλιο Λαγουβάρδου

Η αδιαφορία σε όλο της το μεγαλείο…. Συνεργείο, που πραγματοποιούσε εργασίες στα Λευκά Ορη, αποφάσισε να…γκρεμίσει μετεωρολογικό σταθμό που είχε στηθεί εκεί, χωρίς καν να ενημερώσει κανέναν.

Ο σταθμός λειτουργούσε εκεί για χρόνια, αλλά κάποιοι προκειμένου να κάνουν συγκεκριμένες εργασίες, δεν μπήκαν καν στον κόπο να ρωτήσουν σε ποιον άνηκε ο σταθμός και τον διέλυσαν.

Η εικόνα από την…ισοπέδωση στο σημείο ήρθε στα χέρια του μετεωρολόγου Κώστα Λαγουβάρδου, ο οποίος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του.

«Λάβαμε τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου αυτήν την απογοητευτική φωτογραφία. Όπως γνωρίζετε λειτουργούμε εδώ και αρκετά χρόνια σταθμό μέτρησης του ύψους χιονιού και άλλων μετεωρολογικών συνθηκών στα Λευκά Ορη κοντά στο καταφύγιο Καλλέργη. Προγραμματίζαμε μάλιστα σε 15 ημέρες επιτόπια επίσκεψη για επισκευή και συντήρηση του χιονομετρικού σταθμού, ώστε να είναι έτοιμος και πλήρως λειτουργικός για τη νέα χειμερινή περίοδο.

Όπως διαπιστώνετε, συνεργείο έχει ισοπεδώσει το χώρο και έχει γκρεμίσει το σταθμό στο έδαφος, χωρίς φυσικά να έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά. Αν για οποιοδήποτε λόγο έπρεπε στο χώρο να εγκατασταθεί κάτι άλλο, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν υπήρξε σχετική ενημέρωση.

Είναι πραγματικά απογοητευτικό να διαπιστώνεται η πλήρης απαξίωση όχι μόνο της επιστημονικής έρευνας αλλά και των χρημάτων των φορολογουμένων που έχουν δαπανηθεί για τα συγκεκριμένα όργανα» ανέφερε.

ΥΓΕΙΑ

Μελέτη-σοκ για τον μύκητα Candida auris στο ΠΓΝ Πατρών: Σκοτώνει το 87.23% των βαρέων πασχόντων

ADVERTORIAL

OB Streem: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της OB Streem ο Αλέξανδρος Καραφυλλίδης

ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τραγικό τέλος για 46χρονο τουρίστα στο Σφακάκι

MEDIA

Τηλεθέαση: Ποια εκπομπή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης τερμάτισε πρώτη στην πρεμιέρα

ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρός τραυματισμός πεζού στη Μεσογείων, τον παρέσυρε μοτοσικλέτα

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

ΚΑΛΧΑΣ

Οι εμφανίσεις Μητσοτάκη, η ανησυχία για Σαμαρά, ο σύμβουλος Νικήτας, ο ακροβάτης Ανδρουλάκης, ο γάμος του Οδυσσέα και το μπέρδεμα με Τσίπρα  

