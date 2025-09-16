Σοβαρός τραυματισμός πεζού στη Μεσογείων, τον παρέσυρε μοτοσικλέτα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοβαρά τραυματίστηκε ένας πεζός το πρωί της Τρίτης επί της Λεωφόρου Μεσογείων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μια μοτοσικλέτα παρέσυρε έναν πεζό στο ύψος της ΕΡΤ με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να τραυματιστεί σοβαρά.
