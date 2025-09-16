search
16.09.2025 11:14

Εικόνες ντροπής στη Γαύδο: Λουόμενοι διώχνουν με τα χέρια τους βάρκα με μετανάστες (Video) – «Αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι» λέει ο Πλεύρης

16.09.2025 11:14
gavdos-metanastes-louomenoi

Εικόνες ντροπής καταγράφηκαν στη Γαύδο, όπου λουόμενοι μπήκαν στη θάλασσα και απώθησαν βάρκα με μετανάστες στα ανοιχτά.

Οι σκηνές που αποτυπώνονται στο σχετικό βίντεο καταγράφηκαν το περασμένο Σάββατο στην παραλία Σαρακήνικο, στα βόρεια της Γαύδου.

@alexanagn4 #gavdos2025 ♬ πρωτότυπος ήχος – alexanagn

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανοιχτά του Σαρακήνικου βρισκόταν σκάφος της Frontex που παρέλαβε τους μετανάστες και τους μετέφερε στο λιμάνι.

Πλεύρης: Αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωνε ότι από χθες, Δευτέρα, «ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού και μέσα σε δύο-τρεις μέρες θα έχουν φύγει όλοι» με μεταφορά σε δομές που υποδεικνύει το υπουργείο.

Όπως είπε στην ΕΡΤ, οι νεοεισερχόμενοι παράνομοι μετανάστες τελούν υπό διοικητική κράτηση ή περιορισμό ελευθερίας, καθώς ισχύει η αναστολή ασύλου για όσους περνούν παράνομα τα σύνορα: «Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας, αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι».

Όσον αφορά, δε, το γεγονός ότι το Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν περίπου 850 αφίξεις παράνομων μεταναστών, ο κ. Πλεύρης είπε πως εξετάζεται «αν είναι συγκυριακό ή αν συνδέεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή άλλες σκοπιμότητες εργαλειοποίησης».

Είπε, επίσης, ότι, παρά την εικόνα στην Κρήτη, στο ανατολικό Αιγαίο καταγράφεται μείωση 11% στις ροές, με τη συνεργασία της τουρκικής ακτοφυλακής να συμβάλλει στον περιορισμό των αφίξεων.

Αντίθετα, στην Κρήτη δημιουργήθηκε νέος δίαυλος μεταφοράς μεταναστών, τονίζοντας ότι προσωρινοί χώροι φιλοξενίας είχαν συμφωνηθεί να μην ξεπερνούν τα 1.000 άτομα.

Τέλος, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη φύλαξη και παρακολούθηση στη θαλάσσια ζώνη της Λιβύης, με τη συμμετοχή του Λιμενικού και του Υπουργείου Άμυνας, σημειώνοντας ότι «αν συνεχιστεί το φαινόμενο, θα υπάρξει κλιμάκωση και σε αυτό το σκέλος».

