16.09.2025 10:55

Στάθης Αγγελόπουλος: Αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με την πρώην σύζυγό του (Video)

Αναβολή λόγω αποχής των δικηγόρων πήρε η δίκη για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας του Στάθη Αγγελόπουλου και της πρώην συζύγου του, Μαρίας Κουτσαντώνη η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα (16/9).

Ερωτηθείς σχετικά, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι οι σχέσεις του με την πρώην σύζυγό του δεν έχουν αποκατασταθεί, ενώ τόνισε ότι όλο αυτό το διάστημα, οι δυο τους δεν έχουν συναντηθεί ούτε και επιθυμεί αυτό να συμβεί στο μέλλον.

«Θα αναβάλει σήμερα το δικαστήριο λόγω της αποχής των δικηγόρων. Θα μας δώσει νέα ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης. Αυτό περιμένω και τίποτα άλλο. Είναι λογικό ότι θα τη συναντήσω την πρώην σύζυγό μου εδώ στα δικαστήρια. Δεν έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μας. Ούτε είχαμε καλές σχέσεις, ούτε έχουμε, ούτε θέλω να έχουμε. Θέλω να τελειώσει όλο αυτό όμορφα, χωρίς φασαρίες και γκρίνιες και ο καθένας να πάρει τον δρόμο του. Έχω κουραστεί με τη Μαρία Κουτσαντώνη όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν συμβεί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσω γι’ αυτό. Δεν έχω συναντηθεί μαζί της, ούτε και θέλω να συναντηθώ» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο, ο Στάθης Αγγελόπουλος κατηγορήθηκε από την πρώην σύζυγό του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με τον ίδιο να δηλώνει μέχρι και σήμερα αθώος. Σε βάρος του τραγουδιστή, η εισαγγελία είχε ασκήσει ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

