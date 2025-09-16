Στηβ Ντούζος: «Δεν μου έκαναν bullying στο σχολείο γιατί δεν τολμούσαν»

Για τα παιδικά του χρόνια στο Μπρονξ όπου μεγάλωσε μίλησε ο Στηβ Ντούζος, επισημαίνοντας ότι ήταν ο μόνος λευκός στην τάξη του.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα On Time, ο ηθοποιός -ερωτηθείς σχετικά- τόνισε ότι ουδέποτε δέχτηκε bullying κι αυτό γιατί «κανείς δεν θα τολμούσε να του κάνει».

«Μπούλινγκ δεν μου έκαναν γιατί δεν τολμούσαν. Εγώ μεγάλωσα στο Μπρονξ, στα ‘70s πήγαινα σχολείο και ήμουν ο μόνος λευκός στην τάξη μου, είχα συνηθίσει. Με “μπουλάρεις”, έχεις θέμα… Δεν καθόμουν να δεχτώ κάτι τέτοιο. Έκανα και από νωρίς πολεμικές τέχνες, οπότε, πού να τολμήσει ο άλλος να με πειράξει. Στην Αμερική δούλεψα ως ζαχαροπλάστης από τα 18 μου. Γύρισα στην Ελλάδα 23 χρονών» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν το όνομα του πατέρα του, Ανδρέα Ντούζου, επηρέασε την επαγγελματική του πορεία είτε θετικά είτε αρνητικά, ο ηθοποιός απαντά ότι το όνομά του ούτε τού ένοιξε πόρτες ούτε και του έκλεισε δρόμους…

«Δεν νομίζω ότι μου έκλεισε πόρτες πουθενά, επειδή ο πατέρας μου ήταν πολύ απλός, φιλικός, ευγενικός, τον αγαπούσαν τα κινηματογραφικά συνεργεία κι έτσι με καλοδέχτηκαν. Εγώ μπορεί να ήμουν ατίθασος και “άγριο νιάτο”, αλλά πάντα είχα σεβασμό. Ούτε το έχω παίξει ποτέ φίρμα και ντίβα πουθενά. Γιατί δεν το ‘χω, δεν είμαι αυτός» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

