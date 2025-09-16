search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 09:38
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2025 08:53

Στηβ Ντούζος: «Δεν μου έκαναν bullying στο σχολείο γιατί δεν τολμούσαν»

16.09.2025 08:53
stiv-ntouzos-new

Για τα παιδικά του χρόνια στο Μπρονξ όπου μεγάλωσε μίλησε ο Στηβ Ντούζος, επισημαίνοντας ότι ήταν ο μόνος λευκός στην τάξη του.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα On Time, ο ηθοποιός -ερωτηθείς σχετικά- τόνισε ότι ουδέποτε δέχτηκε bullying κι αυτό γιατί «κανείς δεν θα τολμούσε να του κάνει».

«Μπούλινγκ δεν μου έκαναν γιατί δεν τολμούσαν. Εγώ μεγάλωσα στο Μπρονξ, στα ‘70s πήγαινα σχολείο και ήμουν ο μόνος λευκός στην τάξη μου, είχα συνηθίσει. Με “μπουλάρεις”, έχεις θέμα… Δεν καθόμουν να δεχτώ κάτι τέτοιο. Έκανα και από νωρίς πολεμικές τέχνες, οπότε, πού να τολμήσει ο άλλος να με πειράξει. Στην Αμερική δούλεψα ως ζαχαροπλάστης από τα 18 μου. Γύρισα στην Ελλάδα 23 χρονών» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν το όνομα του πατέρα του, Ανδρέα Ντούζου, επηρέασε την επαγγελματική του πορεία είτε θετικά είτε αρνητικά, ο ηθοποιός απαντά ότι το όνομά του ούτε τού ένοιξε πόρτες ούτε και του έκλεισε δρόμους…

«Δεν νομίζω ότι μου έκλεισε πόρτες πουθενά, επειδή ο πατέρας μου ήταν πολύ απλός, φιλικός, ευγενικός, τον αγαπούσαν τα κινηματογραφικά συνεργεία κι έτσι με καλοδέχτηκαν. Εγώ μπορεί να ήμουν ατίθασος και “άγριο νιάτο”, αλλά πάντα είχα σεβασμό. Ούτε το έχω παίξει ποτέ φίρμα και ντίβα πουθενά. Γιατί δεν το ‘χω, δεν είμαι αυτός» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Και όμως Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό είναι μαζί – «Είναι απλά πιο διακριτικοί» λέει άτομο από το περιβάλλον τους

Σον Άστιν: Ο πρωταγωνιστής των «Goonies» εξελέγη πρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής

Lady Gaga: Φόρεσε…μπογιά και ανέβασε βίντεο στο Instagram – Δείτε γιατί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
choreftis-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ο χορευτής που έγινε viral στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο (Video)

semertzidou_kalliopi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα να διαγραφεί από τη ΝΔ η Σεμερτζίδου με την Ferrari

florida_vandalismos
ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Έφηβα αγόρια διέλυσαν τη βιβλιοθήκη του σχολείου τους – Τους κατέδωσαν οι μητέρες τους (photos/videos)

fruits_donuts_new
ΥΓΕΙΑ

Προδιαβήτης και Παχυσαρκία: Όλα τα νεότερα ανησυχητικά δεδομένα – Πώς συνδέονται, πόσο επικίνδυνο είναι και τι μπορούμε να κάνουμε

luxemburg new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Λουξεμβούργο αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 09:37
choreftis-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ο χορευτής που έγινε viral στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο (Video)

semertzidou_kalliopi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα να διαγραφεί από τη ΝΔ η Σεμερτζίδου με την Ferrari

florida_vandalismos
ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Έφηβα αγόρια διέλυσαν τη βιβλιοθήκη του σχολείου τους – Τους κατέδωσαν οι μητέρες τους (photos/videos)

1 / 3