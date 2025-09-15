Lady Gaga: Φόρεσε…μπογιά και ανέβασε βίντεο στο Instagram – Δείτε γιατί

Με μπογιά πασαλείφτηκε από την κορυφή μέχρι τα νύχια η Lady Gaga, με στόχο να προωθήσει τη νέα σειρά μακιγιάζ, από το δικό της brand.

Η Gaga, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Stefani Joanne Angelina Germanotta, ίδρυσε τη μάρκα καλλυντικών τον Σεπτέμβριο του 2019, καθιστώντας την, εκείνη την εποχή, την πρώτη μεγάλη σειρά καλλυντικών που κυκλοφόρησε αποκλειστικά στο Amazon.

Τα πρώτα προϊόντα περιλάμβαναν μολύβι χειλιών, lip gloss και από τότε η εταιρία της έχει «μεγαλώσει» και πλέον διαθέτει προς πώληση eyeliners, σκιές ματιών και κραγιόν, τα οποία είναι όλα vegan.

Η τραγουδίστρια φορά έναν κορσέ πάνω από ένα λευκό μπλουζάκι, πριν ρίξει επάνω της την μπογιά. Η διαφήμισή της έρχεται μετά την ακύρωση της περιοδείας της, κατόπιν συμβουλής του ωτορινολαρυγγολόγου της.

Η σταρ ανακοίνωσε την απόφασή της μέσω ενός Instagram Story εξηγώντας πως η φωνή της ήταν «υπερβολικά καταπονημένη» και η σύσταση του γιατρού ήταν να μην πραγματοποιήσει το σόου στο Μαϊάμι.

«Υπάρχει ένα σημαντικό ρίσκο, με βάση όλη τη συνδυασμένη εμπειρία μας με μια παράσταση σαν τη δική μας που όπως γνωρίζετε τραγουδάω ζωντανά κάθε βράδυ. Παρόλο που αυτή ήταν μια δύσκολη και επίπονη απόφαση, φοβάμαι περισσότερο τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη φωνή μου», ανέφερε η Lady Gaga.

«Αγαπώ πολύ τους θαυμαστές μου, σας σέβομαι και ελπίζω να δεχτείτε την ειλικρινή μου συγγνώμη», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς εντοπίστηκε ο «κοριός» στο σπίτι του τραγουδιστή – Τι αποκάλυψε ο δικηγόρος του

Άννα Βίσση για τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο – «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»

Γλυκερία για τη συναυλία της στο Ισραήλ: «Δεν είναι ομαδικά ένας γενοκτόνος λαός – Ήταν άδικη αυτή η ανθρωποφαγία» (Video)