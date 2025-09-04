Η Lady Gaga ακύρωσε συναυλία της λίγα λεπτά πριν την έναρξη – «Μια δύσκολη και επίπονη απόφαση»

Η Lady Gaga, ανέβαλε την πολυαναμενόμενη συναυλία της στο Kaseya Center του Μαϊάμι, λίγα μόλις λεπτά πριν την έναρξή της, λόγω σοβαρού προβλήματος στις φωνητικές χορδές της.

Η σταρ ανακοίνωσε την απόφασή της μέσω ενός Instagram Story εξηγώντας πως η φωνή της ήταν «υπερβολικά καταπονημένη» και η σύσταση του γιατρού ήταν να μην πραγματοποιήσει το σόου.

«Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ αλλά πρέπει να αναβάλω το αποψινό σόου στο Μαϊάμι», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Στη χθεσινή πρόβα και στο αποψινό μου ζέσταμα, η φωνή μου ήταν εξαιρετικά καταπονημένη και τόσο ο γιατρός όσο και ο δάσκαλος της φωνητικής με συμβούλεψαν να μην εμφανιστώ λόγω του κινδύνου που εγκυμονεί».

Δήλωσε ακόμη ότι η απόφασή της δεν ήταν εύκολη, αλλά αναγκαία για τη φωνή της.

«Υπάρχει ένα σημαντικό ρίσκο, με βάση όλη τη συνδυασμένη εμπειρία μας με μια παράσταση σαν τη δική μας που όπως γνωρίζετε τραγουδάω ζωντανά κάθε βράδυ. Παρόλο που αυτή ήταν μια δύσκολη και επίπονη απόφαση, φοβάμαι περισσότερο τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη φωνή μου», ανέφερε.

«Αγαπώ πολύ τους θαυμαστές μου, σας σέβομαι και ελπίζω να δεχτείτε την ειλικρινή μου συγγνώμη», κατέληξε η σταρ συμπληρώνοντας ότι ήδη εργάζεται για τον επαναπρογραμματισμό του σόου, «το συντομότερο δυνατό».

Η συγκεκριμένη συναυλία ήταν η τελευταία από τις τρεις προγραμματισμένες εμφανίσεις της Lady Gaga στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Mayhem Ball». Επόμενος σταθμός είναι η Νέα Υόρκη, όπου αναμένεται να δώσει δύο συναυλίες το Σαββατοκύριακο και να εμφανιστεί στα MTV Video Music Awards, σύμφωνα με το περιοδικό Variety.

